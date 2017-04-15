İhraç edilen 19 polis ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz pazartesi günü, 13 ilde yaptığı operasyonda şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı belirlendikten sonra meslekten ihraç edilen 27 eski polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski polislerin emniyetteki işlemleri dün tamamlanarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 26 eski polis tutuklama istemiyle mahkemeye gönderilirken 1'i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eski polislerden 19'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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