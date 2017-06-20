İhraç edilen öğretmenlere ve sağlık personeline operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Kahramanmaraş'ta Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 9 öğretmen gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve şifreli haberleşme programı ByLcok'u kullandıkları belirlenen 13 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde zanlılara ait olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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İzmir'de de operasyon

İzmir'de, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, Gülen Hareketinin sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, kentteki sağlık kuruluşlarında görev yaparken Gülen Hareketi ile bağlantılarının tespit edilmesi üzerine Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, aralarında bir doktor ile sağlık çalışanlarının da yer aldığı 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda, anestezi uzmanı doktor M.B. meslekten ihraç edildikten sonra yerleştiği İstanbul'da gözaltına alındı. Diğer 8 zanlı ise İzmir'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.B, L.B.B, R.A, Z.I. ve S.Y. tutuklandı. 4 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.