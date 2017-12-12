İhraç edilen polis sayısı açıklandı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, 22 bin 987 polisin meslekten ihraç edildiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Eğitim Açılış Semineri'nde konuşan Selami Altınok, "17-25 kumpası sonrası FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş, resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393'ünün rütbe unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır" dedi.

Altınok, "Halen görevlerinden uzaklaştırılmış 12 bin 36 mensubumuzun ise durumları titizlikle incelenmektedir" diye konuştu.