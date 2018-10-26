İhsanoğlu: AİHM'in kararı takdire şayan

Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, AİHM'nin Hz. Muhammed (S.A.V.) kararına ilişkin "Saygısızlığın, hakaretin ve nefret uyandıran düşmanlıkların ifade hürriyetiyle ilgisinin olmadığı yolundaki bu karar takdire şayandır." dedi.

Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Avusturyalı bir kişinin Hz. Muhammed'e (S.A.V.) yönelik hakaret içeren ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kararına ilişkin, "Saygısızlığın, hakaretin ve nefret uyandıran düşmanlıkların ifade hürriyetiyle ilgisinin olmadığı yolundaki bu karar takdire şayandır." dedi.

İhsanoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yaptığı dönemde İslam karşıtı söylemlere yönelik başlatılan mücadelenin sonuçlarını AİHM'nin, Hz. Muhammed’e hakaretin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğine oy birliğiyle hükmetmesi şeklinde gördüklerini söyledi.

İslam dünyasını rahatsız eden İslamofobik faaliyetlerin çatışma ile değil iş birliği üslubu içerisinde çözüleceği görüşünün AİHM kararıyla da teyit edildiğinin altını çizen İhsanoğlu, şöyle konuştu:

"İfade hürriyetinin başkalarına hakaret etmek serbestiyeti bahşetmediği ve her ne kadar temel bir insan hakkı olsa da ifade özgürlüğünün mutlak bir hak olmadığı şeklinde formüle ettiğimiz yaklaşım bugün AİHM tarafından kabul görmüştür. Saygısızlığın, hakaretin ve nefret uyandıran düşmanlıkların ifade hürriyetiyle veya insan haklarının kullanımıyla ilgisinin olmadığı yolundaki bu karar takdire şayandır. İslamofobi mücadelesi ve yıllardır seslendirdiğimiz görüşler AİHM tarafından benimsenmiş ve ilan edilmiştir. Bu karar, tüm yönleriyle mutluluk vericidir."