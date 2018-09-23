İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı

Sistemsel sorunla başlayan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’na bir de maddÎ zorluklar eklenince veliler isyan etti. Okulların velilere verdikleri ihtiyaç listeleri ve bağış adı altındaki paralar velilere ek maliyetler yükledi.

Yeni Eğitim – Öğretim yılının başlamasıyla birlikte veliler çocuklarının kırtasiye ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanırken, bir de okullardan verilen ihtiyaç listeleriyle karşı kaşıya kaldı. Başta anaokulları olmak üzere birçok okulda öğretmenler sabundan, tıraş köpüğüne, ıslak mendilden, boyama kalemine kadar birçok malzemenin yazıldığı ihtiyaç listelerini velilere verdi. Okulun durumuna ve sınıfa göre değişiklik gösteren listelerin yıl boyunca çocukların kullanacağı malzemeler olduğu iddia ediliyor. Sosyal medya da dalga konusu olan listeler ise geçim sıkıntısı yaşayan veliler için ek yük anlamına geliyor.

Listelerin fotoğrafını paylaşan bazı veliler şu mesajları yazdı; “Sayın @ziyaselcuk . Yeğenimin anaokulu kaydı için istenen malzeme listesi. Bir devlet okulunun bunları istemesi normal mi Devlet zaten gerekli bütçeyi ayırmıyor mu?” , “Sıradan bir semtin anaokulu ogrencileri icin istek listesi. (Yanlış anlaşılmasın sadece 1 öğrenci icin) #meb #kagithane #Turkey #salı @SunaVarol_ @lordsinov” , “#ProtestoEdiyorum ataşehir de bir anaokulu ihtiyaç listesi, 470 TL ye pazarlıkla aldım. Markalar ve liste göz dolduruyor.”

Temel temizlik malzemeleri bile yok

Birçok sistemsel sorunla başlayan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı, ekonomik krizin derinleştiği bu günlerde veliler açısından da pahalıya patlamış durumda. İflâslar işten çıkarmalar ve birçok kırtasiye ürününde yaşanan pahalılık sebebiyle zorunlu okul ihtiyaçlarını ancak karşılayabilen velilere verilen ihtiyaç listeleri de durumu daha ağır hale getiriyor. Veliler okulların, temel temizlik malzemelerini dahi temin edemediğini ve bu listeler aracılığıyla velilerden bu malzemeleri temininin istendiğini belirtiyor. Maddî durumu iyi olan veliler bu listeleri temin edebilirken, yoksul aileler bu durumdan muzdarip. Eğitimde yaşanan eşitsizlik de yoksul çocukların bir de bu nedenle buruk bir şekilde okula gitmelerine sebep oluyor.

Bağış yapan istediği öğretmeni seçebilir

Öte yandan kayıt dönemlerinde sıkça yaşanan okul aile birliğine istenen paralar bu sene de yasak olmasına rağmen farklı uygulamalarla devam etti. Sultançiftliği’nde bulunan Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu yönetimince çocuğu birinci sınıfa başlayacak olan velilerden “öğretmen seçimi” için bağış yapmaları istendi. İddiaya göre velilere, “Çocuğunuz için öğretmen seçmek istiyorsanız, okula 200 lira bağış yapmanız gerekiyor” dendi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, çok sayıda veli bankaya giderek “bağış” adı altında okulun hesabına para yatırdı. Para yatıramadığı için istediği öğretmeni seçemeyen veliler ise okulun bu yaptırımına tepki gösterdi.

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Kocaeli’nde, lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamayan baba evinin banyosunda kendini asarak vefat etti. İ. D.’nin pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki İ. D., lise birinci sınıfa giden oğlunun okul kıyafetini alamadı. 14 yaşındaki M.D. ilk gün okul kıyafeti olmadan okula gitti. Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde yok yazıldı. Habertürk’ten Caner Aktan’ın haberine göre, eve gelen M.D. durumu evde ailesine anlattı. Baba İ. D. duruma çok üzülerek ağlamaya başladı ve eşi H. D.’ye, “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. İ. D., bu konuşmadan iki gün sonra (Perşembe) evinin banyosunda kendini iple asarak intihar etti.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA