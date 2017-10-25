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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

IKBY'den 'Ateşkes ve referandum sonuçlarının dondurulması' önerisi

25 Ekim 2017, Çarşamba 10:08
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ile diyalog yapılabilmesi için 'ateşkes ve referandum sonuçlarının dondurulması' önerisinde bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), merkezi Bağdat yönetimi ile yaşanan gerilimin diyalog ve müzakereler ile çözülmesi için, aralarında 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandum sonucunun dondurulması dahil 3 öneride bulundu.

Erbil'deki Kürt Yönetimi Hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, Irak ve Kürt bölgesinin karşı karşıya olduğu gerginlik ve tehlikeli durum karşısında, Irak güçler ile Peşmerge arasındaki gerginliğin daha ileri bir savaşa dönüşmesini engelleme konusunda tarihi sorumluluğun doğduğu belirtilerek, "16 Ekim 2017 tarihinde Irak güçleri ve peşmerge arasında başlayan çatışma ve saldırılar, iki tarafa da zarar verdi. Bu durumun devam etmesi, daha çok kanın akmasına ve hatta Irak'ın bileşenleri arasındaki sosyal bağların kopmasına yol açabilir. İki taraf arasındaki savaşın kazananı olmayacağı açıktır. Aksine, iki tarafa da yaşamın her alanında büyük zararlar verecektir" denildi.

Kürt yönetimi açıklamasında, "Kürdistan ve Irak halklarına karşı olan sorumluluğumuz gereği, Irak hükümetine, Irak kamuoyuna ve dünyaya şu önerilerde bulunuyoruz" diyerek önerilerini şöyle sıraladı:

* Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm çatışmaların ve her türlü askeri operasyonların acil bir şekilde sonlandırılması

* Irak Kürdistanı'nda yapılan referandum sonuçlarının dondurulması

* Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında Irak anayasası temelinde diyaloğa başlanması.

DHA

Etiketler: barzani, referandum, ıkby, ırak, bağdat
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