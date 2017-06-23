İki ilde zırhlı araçlar devrildi: 13 polis yaralandı

​Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti için görevli özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı. Trabzon’un Yomra ilçesinde de kontrolden çıkan polis aracı devrildi, kazada araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek - Diyarbakır karayolunun 26’ncı kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğanın Harran ziyareti için Şanlıurfa’ya giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan özel harekat polisleri Volkan Durmuşcan, Ragayip Yiğit, Ramazan Unal, Mahmut Ali Bülbül, Yener Er ve İbrahim Azak yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. TRABZON'DA 7 POLİS YARALI Öte yandan Trabzon’un Yomra İlçesi’nde kontrolden çıkan polis aracı devrildi, kazada araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı. Kaza, Yomra İlçesi Devlet Sahil Yolu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Trabzon Adliyesi’ndeki bir konu gereği bölgeye gittiği belirtilen araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler devrilen aracın yanına giderek yaralı polisleri çıkarmaya, yardım etmeye çalıştı. Yaralı polisler, ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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