"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

İki ilde zırhlı araçlar devrildi: 13 polis yaralandı

23 Haziran 2017, Cuma 10:41
​Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti için görevli özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı. Trabzon’un Yomra ilçesinde de kontrolden çıkan polis aracı devrildi, kazada araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek - Diyarbakır karayolunun 26’ncı kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğanın Harran ziyareti için Şanlıurfa’ya giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan özel harekat polisleri Volkan Durmuşcan, Ragayip Yiğit, Ramazan Unal, Mahmut Ali Bülbül, Yener Er ve İbrahim Azak yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TRABZON'DA 7 POLİS YARALI

Öte yandan Trabzon’un Yomra İlçesi’nde kontrolden çıkan polis aracı devrildi, kazada araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı.

Kaza, Yomra İlçesi Devlet Sahil Yolu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Trabzon Adliyesi’ndeki bir konu gereği bölgeye gittiği belirtilen araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler devrilen aracın yanına giderek yaralı polisleri çıkarmaya, yardım etmeye çalıştı. Yaralı polisler, ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Okunma Sayısı: 41
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    115. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den Enis Berberoğlu açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

    Bakan açıkladı: 1 milyon 100 bin eğitimli genç işsiz

    Yemek şirketinin aşçısından şok ifade: Su lağım kokuyordu

    Rusya, Akdeniz'den IŞİD'e füze fırlattı

    CHP, Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak

    Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin askeri üssünü kapatın

    Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı

    AKP eski milletvekili tutuklandı

    ''33 bin öğretmenin ilişiği kesildi''

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile

    İkinci grup da Katar'a ulaştı

    ''Fakir insan istemiyorum"

    “Her zaman Hz. Muhammed’i (asm) örnek aldım”

    Manisa'da 4 tutuklama daha

    Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı

    ''Aydoğan gitti bu gece''

    ‘Cumhuriyet lütuf veren, lütuf alan bir rejim değildir’

    Bakan Bozdağ Türk yargısını dünyayla kıyasladı: İnanarak söylüyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile
    Genel

    ''33 bin öğretmenin ilişiği kesildi''
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum sindi, devlet tıkandı
    Genel

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’
    Genel

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı
    Genel

    AKP eski milletvekili tutuklandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hatay’ı kazandık; Refah’ı kaybettik
    Genel

    Kadir Gecesinde masumlara dua yağdırdık
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok duâ etmeliyiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.