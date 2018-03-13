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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

İki köy daha teröristlerden temizlendi; Afrin kent merkezi de kuşatıldı

13 Mart 2018, Salı 12:53
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 terörist etkisiz hale getirilirken, Afrin kent merkezi de kuşatıldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğü, harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtildi.

Sivil ve masum kişilerin ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği hatırlatılan açıklamada, harekat sırasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem ahlaki değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir anlayışla icra edildiği vurgulandı. 

Açıklamada, harekat bölgesinde kalan sivillerin sağlık hizmetleri dahil temel insani ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığı belirtildi. Bu kapsamda ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasının ardından öncelikle bölge halkının evlerine dönmelerine yardımcı olunduğu, eş zamanlı olarak Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım faaliyetleri başlatıldığı ifade edildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'ın da etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

"3393 terörist etkisiz hale getirildi"

Açıklamada, "Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir." denildi.

Harekatın başlangıcından itibaren 3393 teröristin etkisiz hale getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Afrin kuşatmasında güvenli koridor imkanı

TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezini kuşatmaya alırken, güneyden kent merkezini terk etmek isteyen siviller için güvenli koridor imkanı sağladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı." ifadesi kullanılmıştı.

TSK ve ÖSO, dün 12 köyü kurtarmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrinilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

İki köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'de Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerini teröristlerden temizledi.

AA

Etiketler: afrin, operasyon
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