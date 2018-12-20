İki liderden birlik ve beraberlik mesajları: Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adım var

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nda mutabık kalınan konular imza altına alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı.

İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani , "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz." dedi.

"Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adım var"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır."

"Kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz"

İran'a yönelik yaptırımlara karşı İran'ın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum." diye konuştu.