İki parti de birbirine güvenmiyor

Meclis’teki Anayasa mesaisi öncesi fire tartışmaları ve hesapları alevlendi.

Anayasa Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edilen 18 maddelik teklifin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Kritik görüşmeler öncesi tüm partiler anayasa kampına girdi. Partilerde rahatsızlık oluşturan başta “yedek milletvekilliği” olmak üzere teklif üzerinde kimi değişiklikler yapan AKP de fire önlemi için de “ikna” toplantıları başladı iddiası haberlerde yer aldı. AKP milletvekilleri, “itirazlar yüksek sesle ilgili organlarda dile getirildi, yetkili organlar da itiraz edilen konuları ele aldı. Bunlar olmasaydı, sessizlik olsaydı o zaman fire konuşulabilirdi. Ama bu durumda grup bütünüyle teklifin arkasında duracaktır” görüşü hakim. AKP’de fire olamayacağını savunan milletvekillerinin gözü MHP’de. “hayır” oyu vereceğini açıklayan MHP’li milletvekilleri ve etkileri ölçülürken tek tek isimler üzerinden fire hesapları yapılıyor.

Anayasa görüşmeleri canlı yayın olsun

CHP Grup Başkanvekilleri, TBMM dilekçe vererek “Anayasa Değişikliği Teklifi” görüşmelerinin TBMM TV’den canlı olarak yayınlanmasını istedi. Dilekçede, “Anayasa Değişikliği Teklifinin görüşmelerinin 9 Ocak Pazartesi günü başlaması beklenmektedir. Anılan Kanun Teklifinin ülkemizin geleceğiyle ilgili son derece önemli düzenlemeler içerdiğine kuşku yoktur. Bu nedenle görüşmelerin her aşamasının halkımız tarafından izlenmesinin sağlanması gerekmektedir” denildi.

“Bu rejim otoriterliği çağrıştırır”

Bir radyo programına konuk olan Anayasa Profesörü Erdoğan Teziç, anayasa değişikliği ile gündeme gelen başkanlık tartışmaları hakkında konuştu. Teziç, “Türkiye’de uygulanacak başkanlık sistemi başkancı anlayışla otoriter bir rejim olacak” dedi. Mecliste görüşülecek olan anayasa değişikliğiyle, rejim değişikliğine gidileceğinin altını çizen Teziç, klasik anlamda başkanlık rejiminin uygulanma alanının Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğunu söyledi. Latin Amerika gibi ülkelerin oradan esinlenerek yaptığı kurumsal düzenlemeler sonunda rejimlerin otoriter rejime dönüştüğünü ya da darbe ile sonuçlandığına dikkat çeken Teziç, “Türkiye’nin demokratik eğilimleri dikkate alındığında sonucun ‘Başkancı’ rejim olacağını ekledi. Teziç ayrıca, “başkancı rejim ister istemez otoriterliği çağrıştırır” ifadesini kullandı.