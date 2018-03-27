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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

İki ülke arasında gerginliğe neden olan askerler hakkında karar

27 Mart 2018, Salı 12:30
Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) hakkında Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması için 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz ise Türkiye'de ikametleri olmadığı, Yunan askeri olmaları ve delillerin henüz toplanmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Yunan askerlerinin üzerlerinde bulunan cep telefonları ve harici bellekler kriminal incelemeye alındı.

TAHLİYE KARARI VERMEDİ

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, tutuklukta en geç 30'ar günde bir yapılan 'tutukluluk gözden geçirme' duruşması yaptı. Duruşmada savunma yapan avukatlar, Yunan askerlerin el konulan cep telefonlarının şifrelerini verdikleri, Yunanistan Edirne Başkonsolosluğu'nun Yunan askerlerin Edirne'de ikamet edebilmelerine ilişkin dilekçe verdiğini ifade ederek tahliye talep etti. Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerler için tutukluluğun devamına karar verildiğini açıkladı. Hakimlik kararında şöyle denildi:

"Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldıklarında kaçma şüphesinin bulunduğuna ilişkin kanaat, delillerin henüz toplanmamış olması, dijital materyaller konusundaki incelemenin devam etmesi nedeniyle atılı suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğuna ilişkin kanaat, şüphelilerin üzerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmesi olması, işleniş şekli, suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırının 5 yıl oluşu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından tutukluluk hallerinin devamına karar verildi."

İKİ ÜLKE ARASINDA GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Yunan askerlerin tutuklanması, Yunanistan ve Türkiye arasında gerginliğe de neden olmuş, özellikle Yunan tarafı sınıra yakın alanlarda eylemler yaparak askerlerin serbest bırakılmasını istemişti. Turizm firmaları Türkiye'ye düzenlenecek olan tur ve gezileri askerlerin serbest bırakılmalarına kadar askıya aldıklarını açıklamıştı.

YANLIŞLIKLA GEÇTİKLERİNİ SAVUNMUŞLARDI

Yunan askerlerden Teğmen Angelos Mitretodis, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek, "Kesinlikle yanlışlıkla Türk sınırını geçtik, ben ısrarla üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Benim video çektiğim bölge Yunan tarafındadır. Çünkü Yunan tarafına ait çöp kovaları vardı. Ben bunu özellikle üstlerime göstermek istedim. Göçmen kaçakçılığını önlemek için video çektim. Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Yunan asker Astsubay Dimitris Kouklazis de casusluk suçlamasını kabul etmezken, kötü amaçla gelmediklerini ifade ederek, "Biz buraya kötü bir amaçla gelmedik. Kesinlikle üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlıkla sınırı geçtik. Sınırı yanlışlıkla geçtiğimi ve kötü amacım olmadığını ısrarla belirtmek isterim" demişti.

DHA

Etiketler: yunanistan, asker, sınır, türkiye, mahkeme
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