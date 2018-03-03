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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İki yeni gizli dosya daha davaya girdi

03 Mart 2018, Cumartesi 10:24
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Sarraf davası kayıtlarına son iki haftada iki yeni gizli dosya daha girdi. İki hafta önce 495 sıra numarasıyla kayıtlara geçen gizlilik kararı olan belge sonrasında bu hafta da 496 kayıt numarasıyla yine gizlilik kararı olan bir belge daha kayıtlara eklendi.

​Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, dava kayıtlarına yeni giren ve gizlilik kararı olan dosyaların, Sarraf'ın itiraflarından sonra yeni bir iddianame olabileceği gibi, savunma veya savcılık tarafından gizli kalması istenilen başka bir belge olma ihtimali dile getiriliyor.

New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman'ın onayıyla kayıtlara gizlilik kararıyla konulan belgelerin, davada yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ya da Rıza Sarraf'ın savunma avukatları tarafından mı, yoksa savcılık tarafından mı konulduğu bilinemiyor.

Son iki haftada kayıtlara geçen iki gizli dosyanın muhtemelen yeni bir iddianame olabileceği gibi davanın hakimi Richard Berman'ın, yazılı bir emrine verilen cevaplar olabileceği de belirtiliyor.

'TÜRK YETKİLİLERLE NE KONUŞTUNUZ'

Hakim Richard Berman, 18 Ocak'ta aldığı bir kararla, Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından, geçmişte Türk ve Amerikalı hükümet yetkilerle yaptıkları görüşmeleri, yazışma ve mesajları tarihleriyle ayrıntılı olarak kendisine bildirmelerini istemişti.

Hakim Berman, avukatlardan söz konusu yetkililerle yapılan görüşmelerin tarihini, isimlerini, görüşmenin ya da yazışmanın sebebini ve alınan sonucu açıklayan ayrıntılı bir rapor da istemişti.

Hakim Berman'ın, Rıza Sarraf'ın avukat olarak tuttuğu eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'yle eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'nin ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bazı Türk yetkililerin dava ile ilişkilerini ortaya çıkarmayı amaçladığı belirtilmişti.

'YENİ BİR İDDİANAME HAZIRANABİLİR'

Rıza Sarraf'ın, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için çalıştığı bazı önemli isimleri savcılığa açıkladığı biliniyor.

Bu nedenle Sarraf'ın, Türkiye ya da başka ülkelerde işbirliği yaptığı bazı isimlerin de yer aldığı yeni bir iddianamenin hazırlanmasınım da ihtimaller dahilinde olduğu iddia ediliyor.

İki hafta önce 495 sıra numarasıyla kayıtlara geçen gizlilik kararı olan belge sonrasında bu hafta da 496 kayıt numarasıyla yine gizlilik kararı olan bir belge daha kayıtlara eklendi.

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