İkinci kez tutuklama kararı verildi

15 Temmuz darbe girişiminden 13 ay sonra Antalya'da yakalanan ve bugün yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında tutuklanan eski Kurmay Yarbay Özcan Karacan hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Antalya'da yakalanan sanık Karacan, emniyet ve savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından bugün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevindeki duruşma salonunda görülen Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe davası için başkente getirilmiş ve bu davada hakkında tutuklama kararı verilmişti. Ednilen bilgiye göre, Özcan Karacan hakkında, sanıkları arasında yer aldığı ve yine aynı mahkemede görülen "Genelkurmay Çatı Davası"nda da tutuklama kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla'da görülen davanın da sanıkları arasında yer alan Karacan, 38 kişilik sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında 31'inci sırada yer alıyor. AA

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