İktidar Meclis’ten kaçmamalı

Trabzon’da konaklayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Gümüşhane İl Kongresine katılmak üzere sabah saatlerinde kentten ayrıldı.

Parti Binasında yapmış olduğu açıklamada Uysal şunları söyledi;

“OHAL içinde işletilemeyecek yapılamayacak durumlarda KHK yetkisi verilmiş ama Meclis’ten çoğunluğu elinde bulunduran iktidarın kaçması doğru değil. Yargıtay’a üye atamaktan, savunma sanayinin müşavirlerini Cumhurbaşkanına bağlamaktan, şeker kurumundan türüne varınca kadar, torba kanun şeklinde bir düzenlememenin yapıldığını görüyoruz. Anayasa mahkemesinin görevini yapmaması dolayısıyla. Anayasanın 126 maddesine göre OHAL hangi gerekçelere göre ilan edilmişse o gerekçelere göre bir takım KHK çıkartılır. Ancak meşruiyetten kopmadan süratle OHAL gerekçesi kapsamı içerisinde kanunlar çıkarmak suretiyle sistemi işletmek. Türkiye gibi modern bir devlet mekaniğinin en önemli özelliği şiddetle kendisinin silah kullanma yetkisini elinde tutmasıdır. Bu çerçeveden bakınca hiç kimse Kahramanca meydanlarda 15 temmuz ‘da mücadele eden vatandaşlarımızın aleyhinde bir tavır içerisinde olamaz.Tam da oraya gitmesinden endişe duyulması neticesinde endişelerin ifade ediliyor olmasıdır. Milletin meclisinden kaçmadan 15 Temmuz dolayısıyla çıkartılmak istenen KHK meselesi çok süistimale açık bir mesele. Ama iktidarın yapılan eleştirileri vatan hainliği noktasına getirmesinden netice alması mümkün değil. Bizler iktidara muhalefet olsun diye muhalefet ediyor değiliz. Türkiye’de hukuk ve demokrasi normlarının olduğunu düşünmüyoruz. Devletin düzenleyici ve denetleyici vasfını kaldırıldığını görüyoruz” dedi.

Trabzon - Yeni Asya