İktidar partisi İstanbul'da oy kaybetti

Seçim neticelerini değerlendiren Hürriyet yazarı Sedat Ergin, "Erdoğan İstanbul'da referandumun rövanşını aldı, ancak..." diyerek AKP'nin İstanbul'da yaşadığı oy kaybına dikkat çekti.

Sedat Ergin'ün Hürriyet'de yer alan 5 Temmuz 2018 tarihli yazısının bir bölümü şöyle:

"Hatırlayalım, referandumda İstanbul’da AK Parti-MHP cephesinin yöneldiği ‘evet’ oyları yüzde 48.65’te kalırken, ‘hayır’ cephesinin oyu yüzde 51.35’e çıkmıştı. Bu kez AK Parti’nin İstanbul toplamı (yüzde 42.7) ile

MHP toplamı (8.3) bir araya geldiğinde ‘cumhur ittifakı’ yüzde 51’e ulaşarak eşiği geçmiştir. İttifak, referandum sonucuna kıyasla 2 puanın üstünde bir artış sağlamıştır.

Ancak AK Parti’nin MHP’nin işbirliğiyle referandum eşiğini aşmış olması, İstanbul’un bütününde 1 Kasım 2015 seçimine kıyasla önemli bir düşüş yaşadığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. İktidar partisinin 1 Kasım seçiminde yaklaşık yüzde 48.8 olan İstanbul’daki oy oranı, 24 Haziran’da yüzde 42.7’ye inmiştir.

(...)

AK Parti’nin performansını değerlendirirken altını çizmemiz gereken durum, iktidar partisinin İstanbul’un ilçelerinin tümünde oy kaybına uğramış olmasıdır. Oy kaybı, oran olarak Sultanbeyli (yüzde 9.76), Arnavutköy (8.96) Esenler (8.73) gibi AK Parti’nin kalesi kimlikleriyle bilinen periferideki ilçelerde genellikle daha yüksek düzeylere çıkmaktadır.

Gerileme oranı dikkat çeken diğer ilçeler arasında Pendik (8.49), Tuzla (8.79), Kağıthane (8.44) ve Ümraniye’yi (7.44) sayabiliriz. AK Parti, bu ilçelerde ülke genelindeki yaklaşık 7 puanlık düşüşünün de altındadır.

Şehir merkezinde AK Parti’nin güçlü olduğu ilçelerde düşüş oranları kısmen daha kontrollüdür. Bunlar arasında Üsküdar (5.70), Beykoz (6.55), Fatih (4.47) ve Zeytinburnu (5.47) yer alıyor."