İktidarı bekleyen büyük zorluklar

Eski Dışişleri bakanlarından Yaşar Yakış, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Yakış, “İktidar partisi yaklaşan parlamenter dönemde üç büyük zorlukla karşı karşıya; ekonomi, MHP ve Kürt sorunu” diyor.

Eski Dışişleri bakanlarından Yaşar Yakış ‘24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’nin karşılaşacağı zorluklar’ başlıklı Ahval’de yayınlanan yazısında 24 Haziran sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yakış şunları yazdı; “24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’deki birçok siyasî parti haklı olarak başarılı olduklarını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tartışmasız bir lider olarak ortaya çıktı. En büyük rakibi Muharrem İnce medyaya yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin eşit olmayan şartlar altında gerçekleştiğini, seçim ihlâlleri olduğunu söyledi, ama yenilgiyi kabul etti. AKP şimdi parlamentodaki 600 koltuktan 290’ını kazandı. Eğer HDP başaramasaydı, HDP’nin kazandığı 67 koltuğun 60’ı AKP’ye gidecekti ve AKP parlamentoda kesin çoğunluğa sahip olacaktı. Bu haliyle AKP, bir yasayı geçirmek için en az 10 oya daha ihtiyaç duyacak. İktidar partisi yaklaşan parlamenter dönemde üç büyük zorlukla karşı karşıya: ekonomi, MHP ve Kürt sorunu.

Ülke ekonomisindeki kırılganlık büyüyor. Hükümetin, seçim döneminde seçmenlerin ekonomik sorunlarını yatıştırmak için verdiği popülist vaatler ulusal bütçeye ek bir yük olacak. Bu abartılı harcamaların faturasının şimdi ödenmesi gerekiyor.

İktidar partisi birçok girişimde topal ördek olacak

İkinci zorluksa hükümet herhangi bir yasayı geçirebilmek için ağır bir şekilde MHP’nin desteğine muhtaç olacak. Direksiyon ve gaz pedalı iktidar partisi tarafından kontrol edilirken, fren de MHP’nin kontrolünde olacak. Bu, iktidar partisini birçok girişimde topal ördek yapacak. MHP’nin en esnek olmadığı konuysa Kürt politikası. Kürt hareketi yanlısı HDP’ye verilen geniş destek, emanet bir destek. Seçmenler artık HDP’den, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını bekliyor. MHP, hükümetten istediğini almadığı sürece, iktidar partisinin Kürt meselesi ele almak için bir an bile taviz vermesine izin vermeyecek. Suriyeli Kürtler meselesinde ABD ile sınırlayıcı bir işbirliği kurulmasıyla birlikte, Kürt sorununda ilerleme kaydedilmesi konusunda Türk parlamentosundaki koltukların bugünkü dağılımı hayra alâmet değil.”