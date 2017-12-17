İKÜ'den Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'la ilgili açıklama

İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Beykoz'daki evinde ölü bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Beykoz'daki evinde ölü bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın "Temporal Lop Epilepsi" hastalığı dolayısıyla felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altında bulunduğunu bildirdi. İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Beykoz'daki evinde ölü bulunan Yavuz Yılmaz'ın vefatı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Üniversitenin icra kurulu üyesi olan Yavuz Yılmaz'ın bir süredir "Temporal Lop Epilepsi" hastalığından muzdarip olduğu ve tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı. Bu manevi baskıya dayanamayarak 16 Aralık 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Nur içinde yatsın." AA

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