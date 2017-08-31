İl il Kurban Bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara’da 06.56, İstanbul’da 07.11, İzmir’de 07.20, Çanakkale’de 07.22, Iğdır’da ise 06.11’de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: Adana: 06:48; Adıyaman: 06:36; Afyon: 07:06; Ağrı: 06:16; Amasya: 06:44; Ankara: 06:56; Antalya: 07:07; Artvin: 06:20; Aydın: 07:17; Balıkesir: 07:16; Bilecik: 07:07; Bingöl: 06:26; Bitlis: 06:20; Bolu: 07:01; Burdur: 07:08; Bursa: 07:11; Çanakkale: 07:22; Çankırı: 06:53; Çorum: 06:47; Denizli: 07:13; Diyarbakır: 06:28; Edirne: 07:20; Elazığ: 06:31; Erzincan: 06:30; Erzurum: 06:22; Eskişehir: 07:06; Gaziantep: 06:40; Giresun: 06:33; Gümüşhane: 06:29; Hakkari: 06:14; Hatay: 06:45; Isparta: 07:07; Mersin: 06:51; İstanbul: 07:11; İzmir: 07:20; Kars: 06:15; Kastamonu: 06:52; Kayseri: 06:46; Kırklareli: 07:18; Kırşehir: 06:51; Kocaeli: 07:07; Konya: 06:59; Kütahya: 07:08; Malatya: 06:35; Manisa: 07:19; K.Maraş: 06:41; Mardin: 06:26; Muğla: 07:16; Muş: 06:22; Nevşehir: 06:49; Niğde: 06:50; Ordu: 06:35; Rize: 06:25; Sakarya: 07:05; Samsun: 06:41; Siirt: 06:21; Sinop: 06:46; Sivas: 06:40; Tekirdağ: 07:17; Tokat: 06:41; Trabzon: 06:28; Tunceli: 06:30; Şanlıurfa: 06:34; Uşak: 07:11; Van: 07:11; Yozgat: 06:48; Zonguldak: 06:59; Aksaray: 06:52; Bayburt: 06:26; Karaman: 06:56; Kırıkkale: 06:54; Batman: 06:24; Şırnak: 06:19; Bartın: 06:57; Ardahan: 06:16; Iğdır: 06:11; Yalova: 07:10; Karabük: 06:56; Kilis: 06:41; Osmaniye: 06:44; Düzce: 07:02

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