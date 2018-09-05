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İlâç piyasası ne durumda?

05 Eylül 2018, Çarşamba 20:55
Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı, yeni ilâç ithalatını ve eczaneleri de etkilemeye başlamış durumda.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut BBC’ye yaptığı açıklamada, “Depolarda şu an ilâç var, ancak 15 Eylül’den itibaren depolar boşalacak ve döviz artışı etkisini gösterecek” derken, İstanbul Eczacı Odası, çoğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan 1000’e yakın ithal ilâcın piyasada bulunamadığını söylüyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarda “ilâç sektörünün etkilenmeyeceğini” vurguluyor. 

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut

Ancak ilâç bulmanın zorlaştığını eczaneler de dile getiriyor. Bursa’dan bir eczane çalışanı, “İthal ilâçlarla ilgili sıkıntılar olmadığı doğru değil. İlâç eksikler listesini depoya okuyoruz, depolar ‘yok’ yanıtını veriyor” diyor.

Piyasada kısıtlılık var

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, yaptığı yazılı açıklamada “Elimizdeki verilere baktığımızda ilâç yokluğu yaşandığını söylememiz tam olarak doğru değil. Ancak sahadan aldığımız veriler, 503 kalem ilâcın piyasaya kısıtlı bir şekilde verildiğini gösteriyor. İlâç firmaları, ilâcı piyasadan çekmiyor, ama limitli bir şekilde dağıtıyor” ifadelerini kullandı. Tabip Odaları tam da bu sebeple, arz-talep dengesini karşılamadığı gerekçesiyle Ankara’ya sabit kuru güncellemesi çağrısında bulundu. Bu arada Sigorta Güvenlik Kurumu (SGK) geçtiğimiz ay “yerli ilâç üretimini teşvik etmek amacıyla” bazı kanser ilâçlarının da aralarında olduğu 143 ilâcın geri ödemesini durdurma kararı almıştı. 

BBC Türkçe

Etiketler: ilaç, Türkiye, depo
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