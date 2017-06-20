İlaca da OHAL engeli

Üç buçuk yaşındaki Batın’ın hastalığını yavaşlatan Leucovorin isimli ilaç bulunmuyor.

Aile ilacı yurtdışından getirtirken OHAL ve fiyat sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “OHAL olağan hayatı engellemiyor, sadece teröristlere OHAL uygulanıyor” demesine rağmen, OHAL’in toplumsal yaşama etkinleri gün geçtikçe artıyor. Batın Atlas Şahin minik yaşta kas hastalığına yakalandı.

Kaslarda tahribata yol açan konuşma, hareket etme gibi faaliyetlerin durmasına neden olan kas hastalığı 3,5 yaşındaki Batın Atlas Şahin’in konuşma yetisini kaybetmesine neden oldu. Desteksiz merdiven çıkamayan küçük Batın özel mamayla besleniyor. Annesi ev hanımı babası makine bakım işçisi olan Batın’ın hastalığının seyrini yavaşlatmak için ihtiyaç duyulan Leucovorin adlı ilaç Türkiye’de bulunmuyor ve yalnızca yurtdışından temin edilebiliyor.

Birgün’ün haberine göre, anne Şahin, oğlunun ilacı ayda iki paket kullanması gerektiğini ama asgari ücretle geçimini sürdüren bir aile için ilacın yurtdışından getirilmesiyle ortaya çıkan fiyatın çok yüksek olduğunu bu nedenle ilacı getirmekte çok zorlandıklarını söylüyor. OHAL nedeniyle ilacın gümrükten geçmesinin de zor olduğunu belirten anne Şahin, hastalığın seyrinin yavaşlaması için bu ilaca mutlaka ihtiyaçları olduğunu vurguladı.