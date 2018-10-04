İlâçlar karaborsaya mı düşüyor?

Bir televizyon programında konuşan CHP’li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 583 ilâcın bulunmasında zorluklar yaşandığını ileri sürdü.

Yarkadaş, “AKP iktidarının ekonomiyi soktuğu durum yüzünden, Türk lirasının değer kaybetmesi ve doların sürekli yükselmesi yüzünden ilâçlarda büyük bir sorun var ve insanlar ilâç temin edemiyor. Şuanda tam 583 türde ilâç ne yazık ki temin edilemez hale geliyor” dedi. Programda, karaborsaya düşen ilâçların olduğu söyledi ve el altından yüksek fiyatlara ilâç satıldığını ileri sürdü.

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