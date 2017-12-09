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İlber Ortaylı: Kudüs sadece Osmanlı döneminde sulh ile yönetildi

09 Aralık 2017, Cumartesi 19:03
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kudüs'ün ülke tarihi açısından önemine işaret ederek, "Bizim dönem kadar sakin bir dönemi yok orasının. 4 asır sulh olması, sadece Osmanlı dönemindedir." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliğinin, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle AKKM'de düzenlediği programa katılan Prof. Dr. Ortaylı, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün sadece Osmanlı döneminde sulh ile yönetildiğini söyledi.

Hem gezen hem de okuyanın bilgi sahibi olacağını ve kültürünü artıracağını ifade eden Ortaylı, katılımcılara Kudüs'e gidip gitmediklerini sordu.

Ortaylı, salonu dolduran katılımcılardan sadece birkaç kişinin elini kaldırması üzerine, "Arkadaşlar araba alacağınıza önce Kudüs'e gidin. Önce bir dünyayı görün. Ondan sonra ev kurun." diye konuştu.

Kudüs'ün, Osmanlı hakimiyetindeki dönemine değinen Ortaylı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz yüz yıl önce oradan çıktık. Çıkarken teslim olmadık. Avusturya ve Alman müttefiklerimiz, 'Buralar bombalanıyor ne mezar kaldı ne kilise ne Müslümanlara ait bir şey. Burayı terk edelim.' dediler. Bizler de oradan çekildik. Buralar kavgalı bir yerdir. Her metrekaresi insan kanına bedeldir. Hakikaten her metresi önemlidir. Bizim dönem kadar sakin bir dönemi yok orasının. 4 asır sulh olması, sadece Osmanlı dönemindedir çünkü hiç kimseye zulmetmeden herkesin hakkına, hukukuna mukaddes bakan adamlarız. Biz imparatorluk yönetiyoruz. Bugünkü Yahudiler de bunu teslim ediyorlar."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programın sonunda Ortaylı'ya çiçek takdim etti.

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Okumak için tıklayınız:

Osmanlı Kudüs’te vakıflar kurmuştu

AA

Etiketler: ilber ortaylı
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