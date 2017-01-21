İlhan Cavcav yoğun bakımda

​Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakıma ünitesine kaldırıldı.

İlhan Cavcav, sabaha karşı rahatsızlandı ve Güven Hastanesi'ne getirildi.

Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklama yapan özel doktor Kadir Hatipoğlu, duayen başkanın evde geçirdiği travma sonucunda saat 03.00'te şuurunun kapandığını belirterek, "Başkan, beyin kanaması tanısıyla Güven Hastanesi'ne getirdik. Tomografisi çekildi. Kendisine sak teşhisi (boşluk, ödem oluşması, kanamanın devam etmesi) konuldu." dedi.

Cavcav'ın yoğun bakım servisine alındığını vurgulayan Hatipoğlu, "Şu an makinaya bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde yaşatılıyor. Durumunda herhangi bir değişiklik yok. Geldiğinden beni şuuru kapalı ancak kanamanın devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, şu an için vefat durumunun söz konusu olmadığının altını çizerek, "Beyin cerrahı arkadaşımız, durumun kritik olduğunu ve cerrahi işlem yapmayacaklarını belirtti. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makinaya bağlı kalarak Cavcav'ın durumunu izleyeceklerini söylediler." diye konuştu.

İLHAN CAVCAV KİMDİR?

1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü’ne başkan olan 82 yaşındaki İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.

Ankara Hamamönü’nde doğan İlhan Cavcav’ın babası Haşim Bey, 1910’lu yıllarda Priştine’den Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin çocuğuydu. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara’ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştı.

Cavcav’ın çocukluğu Mamak’ın Boğaziçi Mahallesi’nde geçti. Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulu’nda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği’nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitimine devam eden İlhan Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verdi. 14 yaşında aile şirketinin veznesinde sonrasında da şirket muhasebesinde çalışmaya başladı.

Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav’ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet’in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve savunma oyuncusu olarak oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT’de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor’a gitti. Bahçeli’deki ilk maçını PTT’ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktığı 1950’li yıllardan 1970’lere kadar iş yaşamında yoğun bir çalışma hayatı olan Cavcav, 1960 yılında, aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967’de Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi’nin bulunduğu arsayı satın alarak halen başında olduğu un fabrikasını kurdu. Bunun sayesinde Ankara’nın büyük sanayicileri arasına girdi. 1975’te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe’nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe’nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti. Cavcav bu kez 1977 yılında Yahya Demirel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978’de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig’e düşmek üzereydi. 2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği’nin tekrar 2. Lig’e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig’e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi’nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi.