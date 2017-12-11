Ilıcak ve Altan kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet

Savcı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın yargılandığı “Darbe çağrışımı” davasında duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı Altan kardeşler ve Ilıcak için, “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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