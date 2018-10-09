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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

"İlim devlet yönetiminin önünü deniz feneri gibi aydınlatmalı"

09 Ekim 2018, Salı 18:08
İstanbul Üniversitesi Akademik yıl Açılış töreni bugün gerçekleşti. Törene katılan İstanbul Valisi Vasip şahin, "İlim her zaman idarenin ve devlet yönetiminin önünde bir deniz feneri gibi aydınlatıcı olmalı. Dolayısıyla ilim hem idareyi hem de toplumsal ihtiyaçları yönetmek durumunda. Üniversitelerimizden beklentimiz bizim yolumuzu aydınlatmaya devam etmeleridir." dedi.

Şahin, İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2018-2019 Akademik Açılış Töreni'ndeki konuşmasında yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. İÜ'nün Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirten Şahin, "Hatta dünyanın en önemli üniversiteleri sıralamasında tarihi konuma sahip üniversitelerden biridir. Burası farklı anlamı, değeri ve kıymeti olan bir üniversite." diye konuştu.

Şahin, şöyle devam etti:

"Alimin yanında dilini, zenginin yanında elini tutacaksın. Dolayısıyla çok fazla malumatfuruşluk yapmadan kısaca değerlendirmelerimi dile getireceğim. Yoksa biz ilim erbabının ve ulemanın arkasındayız. Onları takip ediyoruz. Onlar söyleyecekleri, yazacaklar, fikri ameliyelerin neticelerini bizlere verecekler bizler de onları uygulayacağız. İlim her zaman idarenin ve devlet yönetiminin önünde bir deniz feneri gibi aydınlatıcı olmalı. Dolayısıyla ilim hem idareyi hem de toplumsal ihtiyaçları yönetmek durumunda. Üniversitelerimizden beklentimiz bizim yolumuzu aydınlatmaya devam etmeleridir."

"Üniversitelerin görevleri eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ve topluma hizmettir"

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise gururlu ve heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Sayısız bilimsel araştırmaya öncülük etmiş olan üniversitemiz, tüm çalışmalarının sonucunda araştırma üniversitesi unvanını aldı. En çok patent başvurusu yapan  ve alan üniversite sıralamasında 14 kez dünyanın 500 üniversitesi arasında olmayı başardık. Bu sonuçların ortaya çıkabilmesi, mesai saatleri bile aşan çalışma temposu, ekip olarak ortaya konulan dayanışmanın, yeni bilgiler üretmek için duyulan bitmek bilmeyen tutkunun ve heyecanın eseridir." değerlendirmelerinde bulundu.

Başarıda emeği geçen akademik personel ve öğrencilere teşekkür eden Ak, artan bilimsel araştırma sayısına dikkati çekti.

Ak, yüksek öğretimin gelişmesi, dönüşmesi ve dünya çapında çalışmaların yürütülmesinin önemine işaret ederek, "Günümüzde modern üniversitelerin görevleri eğitim ve öğretim, temel bilimsel araştırmalar ve topluma hizmettir." dedi.

 

AA

Etiketler: İstanbul üniversitesi, eğitim, akademi, bilim
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