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14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

İlişkiler bir anda düzelmez

14 Ekim 2018, Pazar
Rahip Andrew Brunson’ın tahliyesini değerlendiren EDAM Başkanı Sinan Ülgen, “Bu büyük bir sorunu çözdü, ama Türkiye-ABD ilişkileri bakımından hâlâ sorunlu birçok alan var. Dolayısıyla ikili ilişkilerin bir anda düzelmesini beklemek çok kolay değil” dedi.

Türkiye’de Aralık 2016’da tutuklanan ve 25 Temmuz’dan beri ev hapsinde tutulan ABD’li papaz Andrew Brunson, bugünkü duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Türkiye ile ABD arasında gerginliğe sebep olan Brunson meselesinin muhtemel sonuçlarını Ekonomik ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, DW Türkçe için değerlendirdi.

Sinan Ülgen, “Türkiye’nin, ABD ile arasında gittikçe ağırlaşan sorunu artık halletme yönünde bir irade sergilediğini görüyoruz. Rahip bugün bu iradenin sonucunda serbest bırakılmış durumda. ABD-Türkiye ilişkilerine muhakkak olumlu yansıyacaktır. Çünkü bu konu Türkiye-ABD ilişkilerini çok derinden ve kötü etkileyen bir konuydu. Bu konunun karar sonrasında geride kalmış olmasını tabiî ki olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek lâzım. Ama şunu unutmamak lâzım: Bu büyük bir sorunu çözdü, ama Türkiye-ABD ilişkileri bakımından hâlâ sorunlu birçok alan var. Dolayısıyla ikili ilişkilerin bir anda düzelmesini beklemek çok kolay değil” diye konuştu.  

EDAM Başkanı Sinan Ülgen

Sadece ekonomik yaptırımlar değil

“Karşılıklı olarak iki tarafın da anlaşamadığı, hatta birbirinden beklentilerinin arttığı meseleler var” diyen Ülgen şöyle devam etti; “Bunların arasında kısa vadede dahi önem taşıyanlar büyüdü. Örneğin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alımı büyük bir potansiyel sorun. Zira bunun temelinde ABD’nin birtakım yaptırımlar uygulaması potansiyeli mevcut. Bu sadece ekonomik yaptırımlar şeklinde değil; aynı zamanda Türkiye’nin güvenliğini de yakından ilgilendiren F-35’lerin teslimatının askıya alınması gibi birtakım yaptırımlar da söz konusu olabilecek. Dolayısıyla S-400 meselesi bu anlaşmazlıklarla ilgili olarak telâffuz edilmesi gereken önemli bir konu. 

Cezaevinde olan ABD konsolosluk görevlileri var 

Ama bununla da sınırlı değil. Türkiye tarafından baktığınızda ABD’nin Suriye politikası, ABD’nin PYD’ye vermiş olduğu destek, Gülen yapılanmasına yönelik ABD’de hâlâ istenilen baskının ortaya çıkmamış olması, Ankara’nın şikâyet ettiği konular. ABD’nin şikâyet ettiği konular arasında da Brunson serbest bırakılmış olmasına rağmen, cezaevinde olan birtakım ABD konsolosluk görevlileri var.

Dolayısıyla öyle gözüküyor ki bu gündemden henüz düşmeyecek. Bunların haricinde ABD’nin İran politikasına yönelik anlaşmazlıklar var. ABD’nin Kasım ayında İran’a yönelik yeni yaptırım rejimi tam anlamıyla devreye girecek. Bundan da olumsuz etkilenecek ülkeler arasında Türkiye geliyor.

Türkiye,bağımsız yargı mesajı veremedi 

ABD’nin Brunson meselesine yönelik almış olduğu yaptırımlar sonlanır. Ancak belirtmiş olduğum gibi, S-400 meselesinde potansiyel bir yaptırım söz konusu. Bu sorunun ortadan kalkması tabiî ki ekonomik olarak olumlu bir etki oluşturacaktır, ama bunun kısa vadeli bir etkisi olacağını düşünüyorum. Onun için bu konunun geride kalması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, bunun Türk ekonomisi bakımından kalıcı bir etkisi olmayacaktır. Açıkçası Türkiye’nin vermek istediği mesajla çok paralel bir gelişme yaşanmadı. 

Çünkü Türkiye nihayetinde hem içeriye hem yurtdışına yargı bağımsızlığını kuvvetlendirmiş bir ülke mesajı vermek istiyordu. Ama bu rahip meselesinin ele alınış tarzı konunun iyice siyasallaştığının bir göstergesi oldu. Onun için yargı bağımsızlığı konusunda Türkiye açıkçası bu süreçte istediği mesajı vermekte biraz zorlandı.”

Haber Merkezi

Etiketler: Brunson, ABD, Türkiye, yargı, hukuk, adalet
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