İlk başörtülü rektör Saraç tahliye edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Dicle Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında ‘Terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlarından 22.5’er yıla kadar hapis istemiyle dâvâ açılan eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ve aynı dosyada yargılanan Rektör Yardımcısı Aytekin Sır’ın tahliyelerine karar verildi.

Saraç, Türkiye’nin ilk başörtülü kadın rektörü olarak tanınmıştı. Dicle Üniversitesi’nde örgütün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda ihraç edilen eski Rektör Prof. Dr.Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve eski Genel Sekreter Sabri Eyigün hakkında, ‘Terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlarından 22.5’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmada söz hakkı verilen eski Rektör Saraç, üniversiteden gelen listelerde yanlışlık olduğunu belirterek, “2 bine yakın personel alınmasına rağmen ortaya çıkan rakam bizim bu konuda ne kadar hassas davrandığımızı ortaya koymaktadır. Zaten bu 4 kişinin yargılaması devam ediyor.Tahliye olanlar bile var. Bize madalya takılması gerekirken, burada yargılanıyoruz” dedi. DHA

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