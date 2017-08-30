"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

İlk değişiklik yapıldı

30 Ağustos 2017, Çarşamba 10:48
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının Yenimahalle'deki merkez binasının girişinde bu düzenleme kapsamında ilk değişiklik yapıldı.

MİT Müsteşarlığı'nın girişindeki "T.C. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı" yazısı "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı" olarak değiştirildi.

Milli Emniyet Hizmetleri Riyaseti ismiyle 6 Ocak 1926'da kurulan teşkilat, 22 Temmuz 1965'te yürürlüğe giren kanunla "Milli İstihbarat Teşkilatı" ismini alarak Başbakanlığa bağlandı.

MİT'in "gazi" kapısı

Farklı binalarda hizmet veren teşkilat, mevcut binasına 1970'de taşındı. 2000 yılının Kasım ayına kadar giriş kapısına herhangi bir yazı yazılmayan MİT'in ana giriş kapısı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından hedef alınarak tahrip edilmişti. Zarar gören giriş kapısı onarılmıştı.

AA

Etiketler: mit
Okunma Sayısı: 551
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    183. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakan'da saldırılar devam ediyor: Budist derneğinden de katliama tepki geldi!

    Yurt genelinde bayramda hava durumu nasıl olacak?

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    Almanya'dan ''Arakan'' çağrısı

    ''Taleplere yetişemiyorum"

    İlk değişiklik yapıldı

    Resmi Gazete'de yayınlandı: Kurbanlıklara kötü davranana kesilecek ceza!

    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 'Arakan' kınaması

    ABD'nin Houston kentinde sokağa çıkma yasağı

    Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

    Nurdan rahatsız olan yarasalar

    10 Ekim'e kadar sönecek

    Maliyeti 30-40 milyar dolar

    Mağduriyetlerin bedeli ağır olur

    Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur

    Prof. Dr. Cihangir İslam: Birbirimizin güvencesi olalım

    Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu

    Müjde günleri: Tevriye ve Arefe

    Dış ticaret alarm veriyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetlerin bedeli ağır olur
    Genel

    Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur
    Faruk ÇAKIR

    Mağdur yok diyen kaldı mı?
    Mağdur Kürsüsü

    Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurdan rahatsız olan yarasalar
    Süleyman KÖSMENE

    Müjde günleri: Tevriye ve Arefe
    Genel

    ‘Mazlûmun ahı arşı titretir’
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dine müdahaleden, dini kullanmaya
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Genel

    Kurban 2017 - Yeni Asya Vakfı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.