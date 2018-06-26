İlk kriz OHAL

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen terör tehdidinin sürdüğünü belirterek, bu kapsamda OHAL’in devam etmesine gerek olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen terör tehdidinin bulunduğunu ve Kandil’e yönelik operasyonun sürdüğünü belirterek, bu kapsamda OHAL’in devam etmesine gerek olduğunu belirtti. Kalaycı, “Kabinede bakanlık pazarlığı asla olamaz, ilkelerimize aykırı” dedi. CNN Türk’te konuşan MHP’li Kalaycı, OHAL’le ilgili soru üzerine, “Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var, OHAL’in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor” yanıtını verdi. Kalaycı, OHAL’in kalkarak ülkenin normalleşmesinin herkesin beklentisi olduğunu söylerken, “Ama OHAL durup dururken ilan edilmedi, terör örgütlerinin kökünü kazımak için konuldu” dedi. Kalaycı, OHAL’in kendilerine göre biraz daha uzatılması gerektiğini ifade etti. Reuters’ın aktardığına göre Kalaycı, TBMM Başkanlığı seçimi için MHP’nin kendi adayını belirleyeceğini de belirterek, AKP ile bu konuda karşılıklı görüşme yapılabileceğini kaydetti.

Bozdağ, OHAL’in kaldırılacağını söylemişti

Kabineye MHP’li bir ismin girip girmeyeceği sorusuna karşılık Kalaycı, “Kabinede bakanlık pazarlığı asla olamaz, ilkelerimize aykırı. Bu konuda tasarruf tamamen cumhurbaşkanında, böyle bir tasarrufu olursa bir şey diyemeyiz” dedi. 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminin ardından ilân edilen OHAL, en son üç aylığına 19 Temmuz’da sona erecek şekilde uzatılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL’in kaldırılmasını da saymıştı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, OHAL’le ilgili yaptığı açıklamada, “İrade çok açık, OHAL’in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız” demişti. AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu kazanırken, AKP’nin tek başına yasa yapma çoğunluğunu kaybetmesi MHP ile bazı konularda uzlaşma sağlanması zorunluluğunu ortaya çıkardı.