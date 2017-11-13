İlk yardım konvoyu yola çıktı

Başbakanlık: Irak halkının bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Kuzey Irakta merkez üssü Süleymaniye olan depremin acısını yüreğinde hissetmiş ve ilk dakikadan itibaren depremzede kardeşlerinin yanında olmak için harekete geçmiştir. Kızılayımızın yardım konvoyu yoldadır.Depremi yaşayan kardeşlerimize büyük geçmiş olsun diyor, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇMİŞ, İLK YARDIM KONVOYUNU YOLA ÇIKARMIŞTIR

Bilvesile Türkiyenin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır. Allahtan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan Kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Depremi yaşayan kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun."