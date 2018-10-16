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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

İmam Hatipler siyasi düzlemde ele alınmasın

16 Ekim 2018, Salı 01:35
İmam Hatipliler Kurultayı sonuç bildirgesinde, “İmam Hatip meselesi; medyada tartışıldığı biçimde siyasî düzlemde değil, eğitim ve millî-manevî değerlerimiz çerçevesinde ele alınmalıdır” denildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yılda bir kez gerçekleştirilen ve yıllık çalışmaların istişare edildiği İmam Hatipliler Kurultayı’nın 15’ncisi, Türkiye genelindeki mezun dernekleri ve başkanlarının da katılımıyla Antalya Manavgat’ta yapıldı. İmam hatiplerle ilgili önemli konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı Kurultay’ın sonunda bir sonuç bildirisi yayınlandı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin mensupları olarak Bilgiyi ve Hikmeti vazgeçilmez şiar olarak görüldüğü belirtilen bildiriyi açıklayan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, “Bilmeyenden hikmetin tezahür etmeyeceğine, hikmetsiz bilginin insanlığa ve Müslümanlara huzur getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerde doğru bilgiyi temel alıp hikmeti gaye edineceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

SINAV TEK ÖLÇÜ ARACI OLAMAZ

Yıldız, “Eğitimin, kültürün ve gençliğin yeniden tartışıldığı ve gündeme geldiği bir dönemdeyiz. İnancımızın sağlam temellerinden ve medeniyetimizin derin köklerinden ilham alan bir eğitim felsefesiyle yetişen gençlerimizin dimağlarından süzülen bilginin bizleri hikmete ulaştıracağına inanıyoruz. Modern dünyanın her şeyi maddeye ve kâra tahvil ettiği bir zeminde verilen hükümlere itiraz ediyoruz. Bu bağlamda genelde bütün gençlerimizi ve öğrencilerimizi, özelde imam hatip okullarında okuyan öğrencilerimizi; sınav sonuçlarına ve beynelmilel testlere göre değerlendiren yaklaşımları doğru bulmuyoruz” dedi.

İMAM HATİPLER MANİPÜLATİ OLARAK ELE ALINMASIN

Yıldız şöyle devam etti: “İmam Hatip meselesi; medyada tartışıldığı biçimde siyasi düzlemde ve manipülatif olarak değil, eğitim ve milli-manevi değerlerimiz çerçevesinde ele alınmalıdır. İmam hatip camiasına hizmet edenler tarafgirlik ve karşıtlık ötesinde bu okulların anlamını ve önemini anlatmalıdır. İmam hatip camiasının eğitim ve kültür alanındaki gidişatımıza, ülkemiz ve İslam dünyasındaki gelişmelere duyarlılığını geliştirerek tüm gençlere yayması önemlidir. Sivil toplum kuruluşları; diğer tüm paydaşlar gibi eğitim süreçlerine katkıda bulunmalı ve yardımcı olmalıdır. Eğitim meselesi sadece siyasi ve bürokratik düzlemde çözülebilecek bir mevzu değildir. İş dünyasından, üniversitelerden, STK’lardan da destek alınmalıdır.” 

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: imam hatipler, önder
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