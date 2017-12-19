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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

19 Aralık 2017, Salı 14:11
İmamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin denetlemesi gereken kayıt dışı istihdamla mücadele için hutbe verecek, sigortasız işçi çalıştırmanın hırsızlık olduğunu anlatacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Diyanet İşleri Başkanlığı desteğiyle 15 ilde gerçekleştirdiği Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) ana temalı Din Görevlileri Konferansı, Antalya'da yapıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki konferansa SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, İl Müftüsü Osman Artan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz ve din görevlileri katıldı.

'9 MİLYON KİŞİ SİGORTASIZ ÇALIŞIYOR'

Konferansta yapılan sunumda, 2016 yılında SGK'nın iş kazası geçiren 2 bin 985 kişiye maaş ile 170 bin kişinin ailesine ölüm aylığı bağladığına dikkat çekilerek, Türkiye'deki sigortasız çalışan sayısının 9 milyon olduğu açıklandı.

Sigortasız çalıştırılan işçilerin sigortalı yapılabilmeleri ve bunun bir 'kul hakkı' olduğu noktalarında halkı bilinçlendirmek için Antalya'da görevli imamlar ve kadın din görevlilerine yönelik bilgiler verildi. İş birliği kapsamında, imamlar ile kadın din görevlilerinin, camilerde cemaate kayıt dışılıkla mücadeleyi ve bu konudaki dini sorumlukları anlatacağı belirtildi.

'SORUNU OLAN ÖNCE İMAMA GİDER'

SGK'nın sosyal güvenlik alanında sürdürdüğü çalışmaları anlatan SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Süngü, "Toplumun her kesimine ulaşmak için daha önce basın mensupları ve muhtarlarla bir araya geldik. Köylerde sorunu olan kişi önce imam, muhtar veya öğretmene gider. Çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve iş hayatı her aşamada karşılaştığımız bir unsur. Bakıyorsunuz kişi camiye geliyor, bir cüzdan para bulduğunda imama teslim ediyor. Bir kişiyi bir ay sigortasız çalıştırmak işçinin cebinden 500 TL çalmakla aynı anlamda eşit olduğunu, bunun da kul hakkı, hırsızlık olduğunu ifade edersek, o bilinci toplumumuza verebilirsek emin olun çok şey değişecek" dedi.

'HUTBELERDE BU KONULARA YER VERİLECEK'

900 gün sigortası olan bir kişiye ölüm maaşı bağlanırken, bir gün bile eksik olsa bağlanamayacağını vurgulayan Süngü, "Öldükten sonra 1 günün dahi 15 liralık primini yatıramayız. Peki 3 gün, 5 gün kayıt dışı çalıştırılmışsa bunun sorumlusu kim? Başta bunu gerektiği gibi aktaramayan biz yetkililer ve kayıt dışı çalıştıranlar ile eş ve çocuklarını mahrum bıraktığı için kendisidir. Testi kırılmadan toplumun tüm kanallarında bu bilincin oluşturulması için ilkokuldan üniversitelere kadar çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, din görevlilerimizin de büyük katkıları olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbelerinde de bu konulara yer verilecek hem de imamlarımız cemaatle görüşmelerinde bunun bir kul hakkı olduğu yönünde bilgilendirmeyle devletimize katkı sağlamış olacaktır" diye konuştu.

'SADECE NAMAZ KILDIRMAKLA GÖREVLİ DEĞİLLER'

Din görevlilerinin sadece camide beş vakit namaz kıldırmakla görevli olmadıklarını kaydeden İl Müftüsü Artan ise "Biz, beşikten mezara kadar toplumun her derdiyle, her türlü çalışmasında rehberlik, öncülük yapan, onlarla beraber olan kişileriz. SGK ile ilgisi olmayan kişi de neredeyse yoktur. Toplumun her kesimiyle ilgilidir SGK ve kayıt dışılığı önlemek için çalışmalar da yapılıyor. Kayıt dışılık ne kadar az olursa SGK da o kadar güçlü olur ve daha güzel hizmetler sunar. Biz de her gün beş vakit cemaatle beraber oluyoruz. SGK'nın bu çalışmalarını aktarma noktasında inşallah faydalı olacağız" dedi.

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