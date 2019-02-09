İmamoğlu: Sevgisizlik üzerinden siyaset yapmak istemeyiz

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sevgisizlik üzerinden siyaset yaparak gönülleri kazanmayı istemeyiz. Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı da istemeyiz” diye konuştu.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, partide aday gösterilmediği için küskünler olduğu veya başka partiye geçecekleri yolundaki iddialarına değinirken, “Biz biriz, beraberiz. bütünüz. Bizim derdimiz İstanbul’un, Avcılar’ın sorunları. Aday gösterilmeyen arkadaşlarımızın, eski belediye başkanlarımızın başımızın üstünde yeri var” dedi. “Sevgisizlik üzerinden siyaset yaparak gönülleri kazanmayı istemeyiz” diyen İmamoğlu, “Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı da istemeyiz” diye konuştu. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’daki henüz imar planı onaylanmayan Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen mitinge katıldı. CHP’nin Avcılar Adayı Turan Hançerli ile kürsüye çıkan İmamoğlu, Kartal’da çöken binanın enkazı altında kalan aynı ailenin 9 ferdinin cenaze törenine katılacağı için programını kısa tutacağını ifade ederken, “Acılar taze, bu konuda uzun uzun konuşacağımız anlar gelecek. İstanbul’da acil neleri çözmemiz gerektiğini konuşacağız. Ama şimdi değil” dedi. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 546

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.