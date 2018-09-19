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19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"İmar barışı" başvurularında son durum?

19 Eylül 2018, Çarşamba 15:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(İmar Barışı) Başvuru sayısı 5 milyon 160 bine ulaştı. 2 milyar 800 milyon civarında da para toplandı." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısı 5 milyon 160 bine ulaşan "imar barışı"nda 2 milyar 800 milyon lira civarında para toplandığını bildirdi.

Kurum, Moskova'da 12'ncisi düzenlenen Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı'nda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'te yabancılara mülk satışını düzenleyen bölüme değindi. Düzenlemenin inşaat sektörü adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kurum, sektörün böylece büyük bir atağa kalkacağını dile getirdi.

Son 5 yılda yabancıya 12 milyar dolarlık gayrimenkul satışı yapıldığını belirten Kurum, "Yabancıların o son 5 yılda aldıklarını bir yılda almalarını sağlayacak tanıtım yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Gayrimenkul fuarlarının tanıtım açısından önemine işaret eden Kurum, "Biz Bakanlık olarak bu tür fuar ve tanıtımlara güçlü bir şekilde gideceğiz. Ben elde satışta bekleyen konutların hızlı bir şekilde satılmasına yönelik bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bu vatandaşlık sürecini de çok kısa bir zamanda bitireceğiz. Yani buna ilişkin düzenleme de olması lazım." ifadelerini kullandı.

İlgili bakanlıkların da yer aldığı bir komisyon kurularak, sürecin yönetileceğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu düzenleme gerçekten çok önemli. İhtiyacımız olan en önemli düzenleme hem yurt dışından döviz girdisi sağlayacağız ve iç pazarın dışında daha büyük bir pazarımız da olacak. Ülkemiz turizm ve tarih anlamında bölgedeki en güzel şehirlerden biri. Ancak bu paydan hak ettiği kadar alamıyordu. Çünkü Yunanistan'daki düzenleme çok düşüktü ki Yunanistan krizden bile bu sayede çıktı diyebiliriz. Tabii AB'nin de desteği oldu ama bu manada bu düzenlemenin de çok büyük katkısı oldu. Bize de çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum."

Yabancıya konut satışında 2019 hedefi 10 milyar dolar

Yabancıya konut satışındaki hedefe ilişkin bir soruya karşılık ise Kurum, "2019 hedefimiz 10 milyar dolar." ifadesini kullandı.

"İnşaat sektöründe Rusya ile iş birliği olup olmayacağına" ilişkin soru üzerine Kurum, Türkiye'nin yurt dışındaki yaklaşık 368 milyar dolarlık işinin yüzde 19,5'inin Rusya ile yapıldığını, bunun daha da artırılması gerektiğini söyledi.

İki ülke liderlerinin bu konudaki beklentilerinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Kurum, hem bu seviyeye ulaşılması hem de 27 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade etti.

Yüklenici firmaların sorunlarını dinlediklerini belirten Kurum, Türkiye'den inşaat malzemesi getirilmesi ve işçilik konusundaki maliyetlerin düşürülmesi noktasında yapılabileceklerin görüşüldüğünü dile getirdi.

İmar Barışı'nın usul ve esasları yayımlanacak

Bakan Kurum, "İmar barışı" düzenlemesindeki son duruma ilişkin de "Turizm, sanayi alanlarında sahada belli problemler vardı. Sosyal donatıların, havaalanlarının barıştan faydalanması noktasında sıkıntılar vardı. Onlara ilişkin usul ve esasları hazırladık. Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik. İnşallah bugün yarın yayımlanır. Dolayısıyla sahadaki problemler çözülür diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"İmar barışı" başvurularına ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, "Başvuru sayısı 5 milyon 160 bine ulaştı. 2 milyar 800 milyon civarında da para toplandı." diye konuştu.

Kurum, bununla ilgili süre uzatımının söz konusu olmadığını vurguladı.

AA

Etiketler: murat kurum, imar barışı
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