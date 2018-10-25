İmar barışı başvurularında süre uzatılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına ilişkin, "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 201

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.