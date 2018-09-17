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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'İmar Barışı'nı 'fırsat' bildiler!

17 Eylül 2018, Pazartesi 13:00
Türkiye genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı yaylalar için harekete geçildi.

İçişleri Bakanlığı’nın bölge valiliklerine gönderdiği uyarı üzerine, 31 Aralık 2017’den sonra inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Trabzon’da, 5 ilçede inşa edilen kaçak yapılar için yıkımlar başladı. Jandarma ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yaylalarda kaçak yapı sahipleri yıkımlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara karşı Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri harekete geçti.

Yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla, Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede, ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi. Ancak yıkımlar yaylacılardan gelen tepkiler üzerine durduruldu.

'İMAR BARIŞI' UYGULAMASI GELDİ

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapı sahipleri İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, Yapı Kayıt Belgesi almayı bekliyor. Uygulama, yapıları için yıkım kararı alınan yaylacıları sevindirdi.

KAÇAK YAPI FURYASI BAŞLADI

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutmaya başladı. Doğu Karadeniz'de neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükselmeye başladı.

VALİLİKLER UYARMIŞTI

Kaçak yapılarla ilgili valilikler daha önce vatandaşları uyarıcı bildiri yayınladı. İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı vurgulanan bildiride, “İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsamaktadır. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptırarak imar kirliliğine neden olan kişi hakkındaki Türk Ceza Kanunu'nun 184/1'inci maddesine göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği ve fail hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 231'inci maddesinde düzenlenen 'hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verilmeyeceğine hükmedilmiş olup, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmeyecektir.”

YIKIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı yaylalar için harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı’nın bölge valiliklerine gönderdiği uyarı üzerine, 31 Aralık 2017’den sonra inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Trabzon’da, 5 ilçede inşa edilen kaçak yapılar için yıkımlar başladı. Sürmene, Maçka, Düzköy, Hayrat ve Köprübaşı ilçelerinde valilik kararı ile kaçak yapılar yıkılıyor. Düzköy ilçesinde çıkan ekipler, Haçkalı yaylasında kaçak yapıların yıkımına başladı. Jandarma ve zabıta ekipleri de yaylalarda geniş güvenlik önlemi aldı.  Kaçak yapı sahipleri yıkımlara tepki gösteriyor. Yaylalarda gerginlik yaşanıyor.

 

DHA

Etiketler: yayla, yıkım, imar barışı
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