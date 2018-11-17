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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İmar barışı piyasayı hareketlendirdi

17 Kasım 2018, Cumartesi 12:38
İmar barışı başladığından beri aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi.

İmar barışı başladığından beri aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "imar barışı" düzenlemesine başvurular devam ediyor.

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı. İmar barışından faydalanan kişi sayısı ise 8 milyon 600 bini aşmış durumda.

Aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 6,7 ile Zonguldak oldu. Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne, yüzde 6,4 ile Erzincan, yüzde 6,2 ile Van, yüzde 6 ile Iğdır takip etti. İmar barışından sonra konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 il arasında Bitlis yüzde 5,9 ile sekizinci, Elazığ yüzde 5,8 ile dokuzuncu, Bilecik yüzde 5,6 ile onuncu sırada yer aldı.

İlçelerde başı İzmir Çiğli ve Ankara Gölbaşı çekiyor

Söz konusu dönemde ortalama konut fiyatlarının en çok arttığı 30 ilçe arasında ise ilk sırada yüzde 9,2'lik yükselişle İzmir Çiğli ve Ankara Gölbaşı geliyor. 

Bu iki ilçeyi yüzde 7,7 ile Adalar, yüzde 6,7 ile Konya Beyşehir, Zonguldak Merkez, Antalya Aksu, yüzde 6,6 İzmir Dikili ve Foça, Giresun Merkez, Antalya Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Yozgat Merkez, Edirne Merkez, Muğla Dalaman, Çanakkale Gelibolu ve Amasya Merzifon izliyor.

Fiyatların en çok arttığı 50 mahalle

Araştırmaya göre imar barışı başladığından beri konut fyatlarının en çok arttığı mahalleler arasında zirvede yüzde 6,8 ile Bursa Gemlik'e bağlı Eşref Dinçer geliyor.

Eşref Dinçer'i yüzde 6,7'lik artışla Erzurum Yakutiye'ye bağlı Ömer Nasuhi Bilmen ve İzmir Konak'ın Çankaya, yüzde 6,6'lık yükselişle Beşiktaş'ın Bebek, Etimesgut'un Yapracık, Beşiktaş'ın Kültür, İzmir Çiğli'nin Evka 2 ve Evka 3, Tekirdağ Süleymanpaşa'nın Altınova, Bursa Osmangazi'nin Maksem, İzmir Güzelbahçe'nin Yalı, Sarıyer'in Yeniköy, İzmir Bayraklı'nın Adalet, İzmir Konak'ın Mithatpaşa, Küçükçekmece'nin Halkalı Merkez, Antalya Konyaaltı'nın Kuşkavağı, İzmir Bornova'nın Merkez mahalleleri takip ediyor.

"Sorun çözüldü, sektörde canlılık oluştu"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, imar barışının ülke ekonomisine çok büyük faydası olduğunu belirterek, 13 milyon gayrimenkulden bahsedildiğini söyledi.

Sadece konutun değil ticari gayrimenkullerin de işin içinde olduğunu dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Ruhsatı alınamadığı için kiraya verilemeyen, satışa çıkacak ama bekleyen yerler de var. Aynı şekilde sırf kredi alınamadığı için satılamayan gayrimenkuller bu sayede satışa çıktı, satışa çıkıyor. Bu çok yönlü bir şey. Yıllardır süren bu sorun çözüldü. İnsanlar, şirketler iskan belgesi olmayan gayrimenkulu alamıyor, yatırım yapamıyordu. Yatırım yapılabilir, kredi alınabilir pozisyon oluştu. Dolayısıyla imar affı piyasada canlılık doğurdu."

Taş, imar barışıyla ciddi bir sirkülasyon başladığını ifade ederek, bunun devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: imar, barış, konut
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