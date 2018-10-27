İmar barışında süre uzatılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışında başvuru süresine ilişkin, "31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışında başvuru süresine ilişkin, "31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi. İmar barışına çok yoğun bir başvuru olduğunu belirten Kurum, "Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz." diye konuştu. AA

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