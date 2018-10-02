Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın McKinsey’den danışmanlık hizmeti almasıyla AKP’liler tarafından da tepkiyle karşılandı.

Kriz yoksa, bu anlaşma niye?

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’yi McKinsey konusunda uyarırken, “Partiye yazık olacak” dedi. Dilipak yayınladığı videoda şunları söyledi; “Ya ben kendimi inkâr edeceğim ve AK Partililere şirin gözükeceğim, ya da susmayacağım. Bu iktidara hep destek oldum, ama yanlışa karşı çıkarım. McKinsey’in FETÖ’den farkı yoktur. ENRON’a danışmanlık yapan bir kirli şirketi Türkiye’ye sokamazsınız. Bunu yapamazsınız. Sokarsanız Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Geçmişte Irak tezkeresine karşı çıkmıştım. Doğru bildiğimi yaparım ve yapmaya devam edeceğim. Bunlar ne savunma sanayinizi bırakırlar ne tarımınızı. IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz. Bunlar sahtekâr, bunlar dolandırıcı. Bunlar Rorschild’lerin truva atı.”

Suudi Arabistan’a benzetecekler

“Büyük bir komplo ile karşı karşıyayız. Ben McKinsey’e karşı çıkarken Tayyip Erdoğan’ı savunuyorum. Bu böyle devam edemez. Yanlış atamalar var. Bu atamalar da komplonun bir parçası. Türkiye’yi Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Suudi Arabistan’a benzetecekler. Erdoğan’ın da buna izin vermeyeceğine inanıyorum. Bu kafayla giderlerse teğet meğet gitmeyecek. Türk ekonomisi batacak. Eğer önlem alınmazsa Türkiye’ye de Tayyip Erdoğan’a da yazık olacak.’’ “Bunlar geldikten sonra önerdikleri çözümler acı reçeteler toplumu baskılıyor. Çekilip gittikten sonra da, çünkü toplumdan tepkiler de oluşuyor. Arkasından darbe oluyor. İç karışıklıklar yaşanıyor.”