İnandırıcılık eşiği çok düştü

Diyarbakır merkezli Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ( SAMER ) Koordinatörü Yüksel Genç, Kandil operasyonunun bölgede seçim yatırımı olarak görüldüğünü söyledi.

AKP’ye oy vermiş seçmenlerin kaçış eğiliminde olduğunu kaydeden Genç, “Operasyonun bu kaçışı yoğunlaştırma ve kararsızların kararını netleştirmesi gibi sonuçları olabilir. Tabii, kararsız seçmendeki netleşme, iktidar lehine olmayacaktır” diye konuştu.

Evrensel’den Serpil İlgün’ün sorularını cevaplayan Genç, Diyarbakırlıların uzun bir zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne dediği ile ilgilenmediğini ileri sürerek, “Dikkat edersiniz Diyarbakırlıların ilgi gösterdiği, “Ne söyleyecek?” diye kulak kesildiği bir miting de değildi. Erdoğan, “Kürt sorununu çözeceğim” deseydi de çok etkisi olmayacaktı çünkü inandırıcılık ve güven eşiğini çok düşürmüş durumdalar. AKP Hükümeti ve Erdoğan açısından, izlediği politikalar ve kurduğu ittifak gereği de tek seçenek Kürt sorununun varlığını inkar etmek ve şiddet, güvenlik politikalarıyla işi terör olarak sunmaya çalışmak. Bunun ötesinde bir şey söyleme olasılığı kalmadı. “Kürt sorununu çözdüm” ifadesi, kinayeli, mizahi yorumlara konu oldu. Doğrusu, inkârın bu kadar açık ifade edilmesi insanlarda artık öfke de uyandırmıyor. Müstehzi bir gülümseme yaratıyor” ifadelerini kullandı.