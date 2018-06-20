İnce medya yönetmenleriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu sabah ulusal gazete, TV ve internet sitesinin yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, "Benim cumhurbaşkanlığımda en rahat insanlar gazeteciler olacak." dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu sabah ulusal gazete, TV ve internet sitesinin yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'O KADAR TELAŞ İÇİNDELER Kİ, BU DÖNEMDE HER ŞEY MÜMKÜN'

Cumhuriyet'in aktardığına göre İnce, Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgası için kendisini suçlayan İçişleri Süleyman Soylu hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"İçişleri Bakanı’nı muhatap almıyorum. Erdoğan’a Bafra konuşması yapan birinin hangi yüzle, hangi vicdanla Erdoğan’ın yanında siyaset yaptığını anlamak imkansız. Muhatap bile almıyorum. Ben o kadar laf söylediğim birinin yanında çalışmam. Benim Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediğim ile Soylu’nun Erdoğan’a söyledikleri arasında alaka yok. Hırsız demedim, senden daha iyi siyaset yaparım dedim. Bu dönemde her şey mümkün, o kadar telaş içindeler ki projeleri bozuldu. 7 Haziran 1 Kasım arası neler olmuştu unutmayın. Akıllarından neler geçtiğini biliyorum ama cesaret edemiyorlar aynısını yapmaya. Seçim sonuçlarını kesinlikle kestiremiyorlar. Bu seçimlerden sonra herkes kazanacak, çünkü özgürlük gelecek. Kaybeden sadece anket şirketleri olacak. Ama her şey mümkün. Daha fazla ayrıntı istemeyin."

'BİNALİ YILDIRIM KİM? 24 HAZİRAN'DA SIRADAN VEKİL'

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Olağanüstü bir dip dalgası var. Dünya medyasında manşet oluyoruz. 200 ülkenin 100'ünün büyükelçisi randevu istedi. Türk medyası ise sınıfta kaldı.

Şu hakkınız yok değerli arkadaşlar; ben cumhurbaşkanı adayıyım. Benim konuşmamı kesip, Binali Yıldırım'ı veremezseniz. O kim? 24 Haziran'da sıradan vekil… Erdoğan'ı geçtim, Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz beni kesip, bu dost sitemidir. Benim cumhurbaşkanlığımda en rahat insanlar gazeteciler olacak. Bu seçimi alacağım göreceksiniz. Buna hep birlikte dur diyeceğim, sonu ne olursa olsun dur diyeceğim.

ERDOĞAN'A: ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİNİ VEKİL YAPMADIN

Ömer Halisdemir’in mezarına gittin mi? E gittim, al sana fotoğrafını. Ailesine gittim. Ama Halisdemir’in kardeşi milletvekili adayı olmak istedi senden, sen yapmadın.

'GAZETECİLER SİYASETÇİLERİN CANINI OKUMALI'

Erdoğan'a soramayacağınız soruları bana sorun, gazeteciler canına okumalı siyasetçilerin. Tek adamın tahakkümünden çıkmalıyız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım…