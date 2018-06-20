"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İnce medya yönetmenleriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi

20 Haziran 2018, Çarşamba 11:52
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu sabah ulusal gazete, TV ve internet sitesinin yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, "Benim cumhurbaşkanlığımda en rahat insanlar gazeteciler olacak." dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu sabah ulusal gazete, TV ve internet sitesinin yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'O KADAR TELAŞ İÇİNDELER Kİ, BU DÖNEMDE HER ŞEY MÜMKÜN'

Cumhuriyet'in aktardığına göre İnce, Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgası için kendisini suçlayan İçişleri Süleyman Soylu hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"İçişleri Bakanı’nı muhatap almıyorum. Erdoğan’a Bafra konuşması yapan birinin hangi yüzle, hangi vicdanla Erdoğan’ın yanında siyaset yaptığını anlamak imkansız. Muhatap bile almıyorum. Ben o kadar laf söylediğim birinin yanında çalışmam. Benim Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediğim ile Soylu’nun Erdoğan’a söyledikleri arasında alaka yok. Hırsız demedim, senden daha iyi siyaset yaparım dedim. Bu dönemde her şey mümkün, o kadar telaş içindeler ki projeleri bozuldu. 7 Haziran 1 Kasım arası neler olmuştu unutmayın. Akıllarından neler geçtiğini biliyorum ama cesaret edemiyorlar aynısını yapmaya. Seçim sonuçlarını kesinlikle kestiremiyorlar. Bu seçimlerden sonra herkes kazanacak, çünkü özgürlük gelecek. Kaybeden sadece anket şirketleri olacak. Ama her şey mümkün. Daha fazla ayrıntı istemeyin."

'BİNALİ YILDIRIM KİM? 24 HAZİRAN'DA SIRADAN VEKİL'

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Olağanüstü bir dip dalgası var. Dünya medyasında manşet oluyoruz. 200 ülkenin 100'ünün büyükelçisi randevu istedi. Türk medyası ise sınıfta kaldı.

Şu hakkınız yok değerli arkadaşlar; ben cumhurbaşkanı adayıyım. Benim konuşmamı kesip, Binali Yıldırım'ı veremezseniz. O kim? 24 Haziran'da sıradan vekil… Erdoğan'ı geçtim, Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz beni kesip, bu dost sitemidir. Benim cumhurbaşkanlığımda en rahat insanlar gazeteciler olacak. Bu seçimi alacağım göreceksiniz. Buna hep birlikte dur diyeceğim, sonu ne olursa olsun dur diyeceğim.

ERDOĞAN'A: ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİNİ VEKİL YAPMADIN

Ömer Halisdemir’in mezarına gittin mi? E gittim, al sana fotoğrafını. Ailesine gittim. Ama Halisdemir’in kardeşi milletvekili adayı olmak istedi senden, sen yapmadın.

'GAZETECİLER SİYASETÇİLERİN CANINI OKUMALI'

 Erdoğan'a soramayacağınız soruları bana sorun, gazeteciler canına okumalı siyasetçilerin. Tek adamın tahakkümünden çıkmalıyız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım…

Sputnik Türkiye

Etiketler: Muharrem İnce, gazeteci, basın, medya, toplantı, aday, seçim
Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alman medyası: Türkiye ordusunu F-35 uçaklarıyla donatma imkanını kurban etti

    İnce medya yönetmenleriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi

    YSK'dan açıklama: Mükerrer oy kullananlar cezalandırılacak

    İran: Avrupa ülkeleri beklentimizi karşılamadı

    İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

    Kılıçdaroğlu: 24 Haziran bir demokrasi miladıdır

    BM İnsan Hakları Komiseri, ABD'nin konseyden ayrılma kararını 'hayal kırıklığı'olarak değerlendirdi

    'İsrail'in yasa dışı yerleşimleri durdurulmalı'

    Dünya Kupası'nda 6. günün sonuçları ve 7. günün programı

    Gençlerden mesaj var

    Madenci aileleri: Hesap sandıkta sorulacak

    Her 2 saniyede 1 mülteci

    Tartışmalı karar: ABD 'BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

    Ölçümüz hukukun üstünlüğü olacak

    Barış ve huzurun yeniden inşası için çalışacağız

    Demirel: “Üstadın lisanı müthiş bir ansiklopedidir”

    Şartlar şimdi mi oluştu?

    Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a balistik füze fırlattı

    Akşener: 'Yönetim değişirse Türkiye ayağa kalkacak'

    IMF kapısı yine göründü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Camili-namazlı fotoğraf
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mahpushane çocukları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran tarihî fırsat
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim yöneticiler niçin başımıza musallat oluyor?
    Faruk ÇAKIR

    Şartlar şimdi mi oluştu?
    Genel

    Yeni Asya'ya özür borcunuz var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP umutsuz AKP’li mutsuz
    Süleyman KÖSMENE

    Bir dakikalık küfür ne kadar hasar verir?
    Cevher İLHAN

    Seçim için ABD’nin “Menbiç hediyesi”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.