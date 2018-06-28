İnce: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek' diyerek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği İnce, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Seçim kampanyası sürecinde çekilen görüntülerle hazırlanan bir videoyu paylaşan İnce, "Hepimizin Türkiye'si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek" ifadesini kullandı.

Seçimlerin ardından yaptığı ilk değerlendirmede hedefinin bir sonraki seçimde 30 milyon oy almak olduğunu söyleyen İnce, "15 milyon yurttaş bana oy verdi, hedef 30 milyon yapmak, bu kısa sürede yapılabilir, buna uğraşacağım" demişti.