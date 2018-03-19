"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İnceleme başlatılacak: Çocukların gösterisi tepki çekti

19 Mart 2018, Pazartesi 14:59
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, bir grup öğrencinin 'şehit cenazesi' gösterisi tepki çekti. KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, gösterinin, bakanlığın bilgisi dışında yapıldığını belirterek, araştırma başlatacaklarını söyledi.

KKTC'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Bir grup öğrenci, törende, 'şehit cenazesi' gösterisi sundu. Gösteriye ilişkin fotoğraflar, sosyal medya üzerinden paylaşılınca tepkilere neden oldu. 

KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de gösteriye tepki göstererek, araştırma başlatacaklarını söyledi.

Bakanlığın bilgisi dışında gösteri yapıldığını kaydeden Özyiğit, "Sosyal medyada dönen askeri törenlerde çocukların gösteri yapması ile ilgili gelişmeden haberim oldu. Bilinmesini isterim ki bu gibi etkinlikler, hiçbir şekilde bakanlığımızla bağlantılı gerçekleşmemektedir; ama yine de bu olay için gerekli araştırmayı başlatacağım ve sizlerle paylaşacağım. Çocuklarımızı acı ve ölümle değil, yaşam ve sevgiyle beslemek hepimizin en kutsal sorumluluğu olmalıdır" dedi. 

DHA

Okunma Sayısı: 467
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeniden devlet başkanı seçilen Putin'den ilk açıklamalar

    Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara kararlar açıklandı

    Putin 6 yıl daha iktidarda kalacak

    Hollanda'da Müslüman adaya ırkçı saldırı

    AKP'li Uslu: Bürokratlar hükümeti yanlış yönlendiriyor

    Ankara’da nükleer madde operasyonu!

    22 bin hasta böbrek nakli bekliyor

    TZOB'dan çağrı: Patates yiyin

    Üç ülke Kuzey Kore için bir araya geldi

    Türkiye'nin en pahalısı İstanbul, en ucuzu Ağrı

    Sri Lanka'da "Müslüman OHAL'i" kaldırıldı

    Adalet Bakanlığı sansürde boyut atladı!

    Afrin'de teröristlerin kurduğu tuzak patladı: 11 ölü

    Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne saldırı

    Bu karar emsal olur

    İttihad-ı İslâm için Ayasofya’yı açın

    Cafer Okur vefat etti

    Altan için formül aranıyor

    Hollanda'da büyük tepki çeken küstahlık hakkında suç duyurusu

    Afrin'de son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu karar emsal olur
    Mağdur Kürsüsü

    Komşular selâm dahi vermiyor
    Genel

    Cafer Okur vefat etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    150 yıllık demokrasi
    İslam YAŞAR

    İttihad-ı İslâm için Ayasofya’yı açın
    Süleyman KÖSMENE

    Manevi ticaret mevsimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ bir zırhtır
    Genel

    Adalet Bakanlığı sansürde boyut atladı!
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman haftası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.