İnceleme raporu: Deniz kumu kullanıldı

Kartal’daki bina çökmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan ön inceleme raporuna göre yıkanmamış ve elekten geçirilmemiş deniz kumu kullanılmış.

Kartal 21 kişinin vefat ettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan ön inceleme raporu soruşturma dosyasına girdi. İnşaat mühendisi, makine mühendisi, iş güvenliği uzmanlarınca hazırlanan raporda, çökme sonrası 21 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı belirtilerek, apartmanın yapımında deniz kumunun yıkanmadan kullanıldığı belirtildi. BBC’nin haberine göre, 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın etrafındaki binalar da tedbir amacıyla boşaltılmış, bazıları kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlamıştı.

Tekstil deposunda işçi yoktu

Çöken binada 47 kişinin ikamet ettiği bilgisine yer verilen raporda, zemin katın büyük bölümünün tekstil deposu olarak kullanıldığı, küçük bir kısmının ofis olduğu, faaliyette bulunmadıkları için çalışan bulunmadığı kaydedildi. Raporda, binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü müddetçe görev yapıldığını belirten bilirkişiler, binanın betonunda kullanılan kumun yıkanmamış ve elekten geçirilmemiş deniz kumu olduğu, betonda midye kabuklarına rastlandığı, demirlerde korozyon oluştuğu, 12’lik inşaat demirlerinin 9,5’a kadar düştüğü, enkaz kaldırma çalışmalarının binanın taban alanının yüzde 75’inde bodrum kat döşeme kotuna kadar tamamlandığı, yandaki binanın yıkılma riski dolayısıyla sol aksın bulunduğu alanın şimdilik temizlenemediği bilgisine yer verildi.

Beton kalitesi düşük

Proje statik hesaplarında inşaatta kullanılacak beton sınıfının BS 16 (C16) olarak öngörüldüğü belirtilen ön inceleme raporunda, beton basınç dayanım testi sonuçlarına göre, 19 numuneden 10 adedinin dayanım değerinin (16N/mm²) altında olduğunun tesbit edildiği, beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı, öngörülenin yaklaşık yarı dayanımında olduğu, yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 kat yapılan Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinin nedeni, bina inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı, inşaatın yapım sürecinde rol alan kişilerin kusurlu olabileceği ifade edildi.