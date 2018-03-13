İncirlik çelişkisi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin İncirlik Üssü’nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin “spekülatif” olduğunu bildirdi. Uzmanlar, Afrin’deki operasyon devam ederken İncirlik’ten kalkan savaş uçaklarına da dikkat çekiyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin İncirlik Üssü’nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin “spekülatif” olduğunu bildirdi. Pentagon Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johnny Michael, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin “Ankara ile Washington arasındaki gerginlikten dolayı ABD’nin İncirlik Üssü’nden muharip operasyonlarını durdurduğu” iddiasını yalanladı.

Michael, “ABD İncirlik’ten yürütülen operasyonlarını durdurmadı” ifadesini kullandı. Sözcü, söz konusu gazetenin haberini ise “Spekülatif bir haber” olarak değerlendirdi. Türk diplomatik kaynaklar da Pentagon’un İncirlik Üssü konusundaki açıklamasını doğruladı. Wall Street Journal, adları belirtilmeyen Amerikalı yetililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin İncirlik Üssü’ndeki muharip operasyonlarını ani bir şekilde durdurduğunu ve Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkilerden dolayı kalıcı olarak Adana’da bulunan üsteki askeri varlığında azalmaya gideceğini iddia etmişti.

Çavuşoğlu "Mutabık kaldık" demişti

Türkiye uzun bir zamandır ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye destek vermesine itiraz ediyor. ABD’nin YPG/PKK konusunda Türkiye’ye verdiği birçok sözü tutmaması, Ankara ile Washington arasındaki ipleri daha da germişti. Türkiye ile ABD arasında, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden Suriye komitesinin ilk toplantısı geçen hafta cuma günü sona ermişti. Toplantının “pozitif geçtiğini” ve iki ülke dışişleri bakanlarının gelecek haftalarda bir araya geleceği konuşulurken bu iddiaların ortaya atılması dikkati çekti. Öte taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Zeit Online’a verdiği mülakatta “Amerikalılarla, Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık” ifadesini kullanmıştı.