İncirlik'i kapatma hakkımız her zaman var!

"Önce şartlar değerlendirilir; egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın "Kaolisyonun El Bab operasyonuna destek vermemesi İncirlik'in sorgulanmasına sebep oluyor" ifadesiyle ilgili olarak "YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. İncirlik'i kapatma hakkı her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir" dedi.

Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlediği El Bab operasyonuna uluslararası koalisyon güçlerinin destek vermediğini belirterek, "ABD başta olmak üzere tüm koalisyon güçlerinin harekâta destek vermesi gerekir" demişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise, geçtiğimiz günlerde toplanan Bakanlar Kurulu'na ilişkin olarak yazdığı kulis haberinde "İncirlik Üssü'nün kapatılması gündeme geldi" iddiasını ileri sürmüştü.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon'un sözcüsü Albay John Dorrian, Türkiye'nin İncirlik'teki ABD üssünü kapatmasının ya da ABD'nin buradan yaptığı hava operasyonlarını sınırlandırmasının IŞİD'le mücadele açısından felaket olacağını söylemişti.

İbrahim Kalın'ın Kanal 24'te yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. DEAŞ'la mücadelede müttefiklerimiz de destek vermeli. Amerikan yönetimi Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Suriye muhalefeti bugünkü kadar güçsüz olmazdı belki Halep'te yaşananlar yaşanmazdı. PKK'ya karşı Kandil ve civarında hava harekatımız devam ediyor. Meclis'ten de tezkere geçti. Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz, Iraklı makamlarla beraber"

PKK'nın Sincar'daki varlığı

Bu konuda Erbil de çok rahatsız. PKK'nın kendine düşman olarak gördüğü kesimlerden biri de Erbil yönetimidir. Bizim hem Bağdat, hem Erbil ile ilişkilerimizi iyi tutmamamız önem arz ediyor.

İncirlik üssü

YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. İncirlik'i kapatma hakkı her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir."