"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

İncirlik'i kapatma hakkımız her zaman var!

05 Ocak 2017, Perşembe 14:26
"Önce şartlar değerlendirilir; egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın "Kaolisyonun El Bab operasyonuna destek vermemesi İncirlik'in sorgulanmasına sebep oluyor" ifadesiyle ilgili olarak "YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. İncirlik'i kapatma hakkı her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir" dedi.

Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlediği El Bab operasyonuna uluslararası koalisyon güçlerinin destek vermediğini belirterek, "ABD başta olmak üzere tüm koalisyon güçlerinin harekâta destek vermesi gerekir" demişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise, geçtiğimiz günlerde toplanan Bakanlar Kurulu'na ilişkin olarak yazdığı kulis haberinde "İncirlik Üssü'nün kapatılması gündeme geldi" iddiasını ileri sürmüştü.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon'un sözcüsü Albay John Dorrian, Türkiye'nin İncirlik'teki ABD üssünü kapatmasının ya da ABD'nin buradan yaptığı hava operasyonlarını sınırlandırmasının IŞİD'le mücadele açısından felaket olacağını söylemişti.

İbrahim Kalın'ın Kanal 24'te yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. DEAŞ'la mücadelede müttefiklerimiz de destek vermeli. Amerikan yönetimi Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Suriye muhalefeti bugünkü kadar güçsüz olmazdı belki Halep'te yaşananlar yaşanmazdı. PKK'ya karşı Kandil ve civarında hava harekatımız devam ediyor. Meclis'ten de tezkere geçti. Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz, Iraklı makamlarla beraber"

PKK'nın Sincar'daki varlığı

Bu konuda Erbil de çok rahatsız. PKK'nın kendine düşman olarak gördüğü kesimlerden biri de Erbil yönetimidir. Bizim hem Bağdat, hem Erbil ile ilişkilerimizi iyi tutmamamız önem arz ediyor.

İncirlik üssü

YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. İncirlik'i kapatma hakkı her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir."

Okunma Sayısı: 885
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • nimet

    05.01.2017 17:44:34

    İncirliği değil ülkeyi içine kapatıyorsunuz.Yakında konuşacak anlaşacak,alış veriş yapacak ne bir ülke ne de bir birlik olacak.Adeta ülkenin çöküşü hızlandırılıyor

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kar başladı, İstanbul’da trafik felç!

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Beşiktaş saldırısı soruşturmasında yeni gelişme

Yassıada avukatlarından Mehmet Yağcı vefat etti

''Evlilik programları kadın haklarına aykırı''

Cuma Hutbesi’nde teröre karşı birlik olma çağrısı

Bakan Işık'tan flaş İncirlik açıklaması

Türkiye'nin gündemi oldu

İzmir şehitleri dualarla...

İzmir'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

Adını galaksiye yazdırdı

"Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya rahmet ve dualarla yâd ediliyor...

136. gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu açıklandı

Yükseliş ve yeni rekorlar devam ediyor: Altın, Dolar ve Euro'da son durum?

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı!

Komisyon havanda su dövdü

Suriye ve Irak’la sil baştan

Elektrikler neden kesiliyor?

Günün Osmanlıca Vecizesi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL değişimi
Genel

Komisyon havanda su dövdü
Faruk ÇAKIR

Suriye hatasını itiraf
Cevher İLHAN

Terörün kaynağı araştırılmalı...
Genel

Suriye ve Irak’la sil baştan
Sebahattin YAŞAR

Cennetî atmosfer
M. Latif SALİHOĞLU

İnönü Muharebesi ve İsmet Paşa
Risale-i Nur'dan

Kavga kapısını kapamak için, faiz kapısını kapayınız
Genel

41 ilde eş zamanlı 'polis okulu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
Genel

Adını galaksiye yazdırdı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.