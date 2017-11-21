İngiltere Büyükelçisi Moore: NATO'daki tatbikat skandalı utanç verici

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alma kararını da değerlendiren İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, "S-400 füze alımı Türkiye'nin kendi kararı" dedi.

Görev süresi sona eren İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore diplomasi muhabirleri ile bir araya geldi. Büyükelçi Moore'a NATO'daki tatbikat skandalı soruldu. Büyükelçi Moore, "Çok utanç verici bir olay" cevabını verdi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, "Türkiye'nin hassasiyetini anlıyorum ama NATO'nun değil, bir iki kişinin olayı" dedi. NATO'nun çok hızlı özür dilediğini hatırlatan Büyükelçi Moore, "Türkiye NATO'dan uzaklaşıyor" söylemlerinin absürd olduğunu vurguladı.

İngiliz Büyükelçi Moore'a Rakka'daki DAEŞ'lilerin tahliyesi de soruldu. Moore "YPG, DAEŞ anlaşmasıyla bizim bir ilgimiz yok, biz bunu desteklemedik, koalisyon bunu bilmiyordu" dedi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, "Arazideki gruplar tarafından alınmış bir karar ve çok kötü bir fikir" diye konuştu.