İngiltere, İpek’in iade talebini reddetti

İngiltere, örgüt üyeliğinden aranan Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebini reddetti.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere’den Akın İpek’in iadesini talep etmişti. Bu gelişme üzerine Akın İpek İngiltere’de gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakılan Akın İpek’in pasaportuna el konmuş ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. NTV’nin haberine göre İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı. Dava sonucunda İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedildi. İngiltere’de iade talepleri Dışişleri Bakanı’nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanı’nın onayı ile uygulanıyor.

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