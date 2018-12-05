İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Biz PKK terörünü kınıyoruz

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Türkiye terörle mücadelede ön cephede ve DEAŞ'a karşı yürütülen uluslararası mücadeleye paha biçilmez bir katkı sağlıyor." dedi.

Chilcott, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünce düzenlenen "Birleşik Krallık-Türkiye İkili İlişkileri ve Göç Meselesi" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, İngiltere ve Türkiye'nin pek çok ortak noktası bulunduğunu, en önemli ortak özelliğin de pragmatizm olduğunu dile getirdi.

"PKK terörünü kınıyoruz"

İki ülkenin de uluslararası arenada önemli ağırlığının olduğunu ifade eden Chilcott, "İkimiz de uluslararası ticaret yapan uluslarız. NATO müttefikiyiz ve G20 üyesiyiz. Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman çok önemli. Ama bugün her zaman olduğundan daha hayati bir öneme sahip. Ortaklığımız, ülkelerimizin hem daha emniyetli hem de daha refah ülkeler olmasını sağlıyor. Birleşik Krallık ve Türkiye olarak, terör, çatışma ve düzensiz göç gibi ortak tehditlerle mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Ticaret ve savunma iş birliği gibi konularda da ortak çalışmaların yapıldığını belirten Chilcott, şöyle devam etti:

"Türkiye terörle mücadelede ön cephede ve DEAŞ'a karşı yürütülen uluslararası mücadeleye paha biçilmez bir katkı sağlıyor. Ülkelerimizin karşı karşıya olduğu bu tedirginliği ortadan kaldırabilmek için Türkiye ile yakın bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye için önemli bir tehdit olan PKK, Birleşik Krallık'ta terör örgütü olarak yasaklanmış bir örgüttür. Birleşik Krallık, PKK ağlarının deşifre edilip engellenmesini sağlıyor. Biz PKK terörünü kınıyoruz."

Chilcott, Türkiye ile İngiltere arasında çok eskiye dayanan ticari ilişkiler bulunduğuna işaret ederek, iki ülke arasında savunma sanayinde de daha önce benzeri görülmemiş teknoloji paylaşımının gerçekleştirildiğini anlattı.

Suriye'deki iç savaşın Türkiye'yi çok zorlu sınamalarla karşı karşıya getirdiğini belirten Chilcott, Türkiye'nin hükümeti ve halkıyla beraber Suriyeli sığınmacılara sağladığı katkıların yadsınamayacağını, İngiltere'nin de bu konuda desteklerine devam edeceğini kaydetti.

Brexit süreci

Chilcott, Brexit sürecine de değinerek, "Biliyorsunuz 2 yıl önce Birleşik Krallık, referandumla AB'den ayrılmayı seçti. Dolayısıyla burada Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılacağı anlamına geliyor. Tabii ki Brexit'in Birleşik Krallık ile Türkiye ilişkileri üzerinde birtakım etkileri olacak. İkili ilişkiler çerçevesinde, bu süreci bizi birbirimize bağlayan unsurları daha da güçlendirmek için kullanabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise üniversite olarak göç konusunda önemli tecrübeler edindiklerini ve bu konudaki deneyimlerini dünyayla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.