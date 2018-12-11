İnsan hakları karnemiz zayıf

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile darbe girişimi sonrası ülke genelinde ilan edilen ve iki sene süren Olağanüstü Hâl (OHAL) dönemi insan hakları tablosunu da olumsuz yönde etkiledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 1948 yılında kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” bu yıl 70’inci yaşına bastı. DW Türkçe, her yıl dünya çapında kutlanan “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” vesilesiyle Türkiye’nin insan hakları karnesini mercek altına aldı. Türkiye’de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile darbe girişimi sonrası ülke genelinde ilan edilen ve iki sene süren Olağanüstü Hâl (OHAL) dönemi insan hakları tablosunu da olumsuz yönde etkiledi. Ceza infaz kurumları, bu durumdan etkilenen yerlerin başında geliyor. OHAL döneminde mahkûm sayısındaki artışla beraber cezaevlerindeki sorunların da arttığı Adalet Bakanlığı tarafından da dile getirilen bir gerçek.

OHAL cezaevlerini vurdu

Bakanlık, TBMM Dilekçe Komisyonu’na ulaşan bir talebe verdiği cevapta, “Son zamanlarda ceza infaz kurumlarında aşırı artış nedeniyle kapasite sıkıntısı yaşanmaktadır. Aşırı kalabalıklaşmanın yanı sıra hükümlü ve tutuklu profilinin çeşitliliği ve örgüt sayısındaki fazlalık kapasite sıkıntısının daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır” demişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçen ay yaptığı açıklamada, cezaevlerinde 16 Kasım 2018 itibari ile 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u tutuklu olmak üzere 260 bin 144 kişinin bulunduğunu söyledi.

Binlerce kamu çalışanı ihraç edildi

İki yıllık OHAL döneminde 36 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı. Meclis’te CHP, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Saadet Partisi’nin geçen Ekim ayında yaptığı ortak açıklamaya göre, OHAL döneminde 134 bin 207 kamu personeli ihraç edildi. CHP’nin “OHAL’le Geçen 2 Yıl/Sivil Darbenin Bilançosu” adlı raporuna göre, en fazla ihraç 41 bin 797 kişiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde yaşandı. Ayrıca, OHAL’de çıkarılan KHK’lar, örgütlenme alanındaki faaliyetleri de etkiledi. KHK’lar ile 19 sendika, bin 431 dernek ve 145 vakıf ve 375 sivil toplum kuruluşu kapatıldı.

Özgürlükte gerileme

ABD merkezli düşünce kuruluşu “Freedom House” tarafından açıklanan “2018 Dünyada Özgürlükler Raporu”nda, son 10 yılda “özgürlüklerin en çok azaldığı ülke” olarak tanımlanan Türkiye, “kısmen özgür” kategorisinden “özgür olmayan ülkeler” kategorisine geriledi. Raporda, ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan sıkıntılara özellikle dikkat çekildi. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’de halen 162 gazeteci cezaevinde bulunuyor.

Şüpheli ölüm vakaları arttı

Cezaevleriyle ile ilgili sıklıkla gündeme gelen diğer konular ise kötü muamele, işkence, şüpheli ölüm ve intihar vakaları. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) raporuna göre, OHAL döneminde tutuklanan en az 50 kişi intihar ederek hayatına son verdi. Hak ve Adalet Platformu tarafından hazırlanan “OHAL’de Yaşanan Hak İhlalleri ve Sosyal Boyutları” raporunda, darbe sonrası OHAL döneminde gözaltına alınan kişilerin yüzde 23,5’i ise kötü muamele ve işkence gördüğünü ifade etti. En sık yaşanan kötü muamele ve işkence iddiaları arasında, psikolojik baskı, sözlü şiddet ve tuvalet-banyo kısıtlamaları yer aldı.

“Hak ihlali cezasız kalıyor”

DW Türkçe’den Burcu Kararkaş’a konuşan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye’de son dönemde ağır hak ihlalleri yaşandığını ancak bu ihlallerin cezasız kaldığını vurguluyor. “İşkence yapanların korunması için düzenlemeler yapılan bir Türkiye’deyiz. Cezasızlık yasal hale getiriliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları tanınmıyor” diyor. Prof. Fincancı, ifade özgürlüğünü kullananların “terörist” ya da “terörle iltisaklı” addedilerek gözaltına alındığına ve haklarında dava açıldığına dikkati çekiyor. Cezaevlerinde çok ciddi hak ihlalleri yaşandığını ifade eden Fincancı, “Temel gereksinimlerin karşılanması konusunda önemli sorunlar var. Ağır tecrit koşulları var. Bağımsız insan hakları örgütlerinin cezaevlerinde izleme çalışmaları sınırlanıyor, tehdit altında bırakılıyorlar” diyor.